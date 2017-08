Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Landini, Patriarca, Re David

Si va verso importanti cambiamenti non solo del panorama politica del nostro Paese ma anche degli scenari in cui si muovono i rappresentanti dei dipendenti e sono diverse le nuove figure che potrebbero arrivare alla ribalta e diventare i nuovi protagonisti del dibattito previdenziale e del rilancio di profonde novità per le pensioni, con particolare riferimento a Maurizio Landini, che potrebbe avviarsi alla direzione della segretaria della Cgil, e a Francesca Re David, prima donna nominata segretaria generale della Fiom.

Le recenti posizioni di Landini e impatto su novità per le pensioni

Sarebbero in programma il prossimo anno, stando a quanto riportano le ultime notizie, le nuove elezioni della segretaria della Cgil che potrebbero concludersi con la nomina di Maurizio Landini come segretario al posto dell’attuale leader. La posizione di Landini di netta contrarietà alle attuali novità per le pensioni approvate di mini pensione con e senza oneri e quota 41 e di forte appoggio a ulteriori e più profonde novità per le pensioni, potrebbe renderla la figura ideale per riaprire le discussioni sulle novità per le pensioni per rilanciare opportunità di impiego per i ragazzi attraverso un interscambio che sarebbe garantito da novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti. Favorevole Landini anche all’introduzione dell’assegno universale, che tra l’altro la stessa Comunità ormai da qualche tempo invita ad introdurre nel nostro Paese, soprattutto per un adeguamento al modello comunitario, considerando che si tratta di una misura di aiuto già esistente in quasi tutti gli altri Paesi comunitari ma che mancherebbe solo da noi e in Grecia.

Le ultime affermazioni di Patriarca e rilancio di novità per le pensioni

Novità per le pensioni di ricalcolo delle alte pensioni per rilanciare ulteriori sistemi di novità per le pensioni per lasciare anzitempo la propria attività o definire pensioni differenti in base alle diverse tipologie di attività che si svolgono sarebbe la novità per le pensioni di cui avrebbe recentemente parlato il consigliere Stefano Patriarca. Stando alle ultime notizie, Patriarca, come aveva già annunciato tempo fa, avrebbe rilanciato sulla possibilità di richiesta di un contributo a chi percepisce trattamenti elevati, da calcolare sulla differenza tra pensioni percepite e contributi versati, in modo da ridurre privilegi e cercare di ristabilire equità tra tutti.

Ma le ultime e ultimissime posizioni sulle posizioni del consigliere ci concentrano sulla recente proposta di novità per le pensioni con sistema ibrido e assegno universale a condizione di aver raggiunto un determinato requisito contributivo. Si tratta, in realtà di una novità per le pensioni che sarebbe stata pensata per i ragazzi, ma che verrebbe estesa anche agli over 45, rimasti senza impiego e ancora lontani dal raggiungimento della pensione finale, come fosse una sorta di assegno universale, a patto, però, di aver maturato almeno 20 anni di contribuzione. Non mancano tra le novità per le pensioni al vaglio di Patriarca anche ulteriori novità per le pensioni per il mondo femminile.

Le ultime posizioni di Re David e impatto su novità per le pensioni

Eletta nuova segretaria generale della Fiom, particolarmente dalla parte dell’urgenza di approvazione delle novità per le pensioni anche Francesca Re David, prima donna alla guida di questo gruppo di rappresentanti dei dipendenti. Le ultime notizie confermano la sua posizione di 'pasionaria' nelle battaglie per i diritti sociali e degli impiegati, pronta a presentare all'esecutivo nuove linee di rilancio di imprese e mondo degli impiegati stessi. Obiettivo principale della Re David, stando a quanto emerge dalle ultime notizie, sarebbe quello di favorire il rinnovamento degli impiegati sostenendo nove opportunità per i ragazzi che, come ben sappiamo, rappresentano la migliore risorsa su cui il nostro Paese dovrebbe contare per avviarsi verso una concreta ripresa.