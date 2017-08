Ddl Concorrenza: misure ufficiali approvate oggi tra rc auto, pensioni, telefonia, farmcacie

È' diventato finalmente ufficiale il Ddl Concorrenza con l'approvazione oggi mercoledì 2 agosto in Senato dopo tre anni e più di trattative e passaggi in aula.

Il decreto di legge fortemente voluto dal Ministro dello Sviluppo Calenda è uno dei pochi che è riuscito ad essere finalmente approvato nonostante il clima assolutamente difficile che sta caratterizzando questi mesei del Giverno Gentiloni costantemente a rischio tanto è vero che il codice antimafia e lo Ius Soli sono stati rimandati dopo la pausa e rischiano di far andare sotto lo stesso Governo.

Non mancano le critiche, perchè le misure si sono pesantemente sgonfiate in questi ultimi anni nonostante il Ministro Calenda parli di costi minori per i cittadini e maggiore concorre za tra i cittadini.

Tra le novità ci sono le assicurazioni con le Rc Auto con sconti per chi non ha incidenti per 4 anni e chi installa la scatola nera. E più misure anti frode contro le truffe per cui sono stati dati maggiori compiti all' Ivass.

Chi aderisce ai fondi pensioni, e sono milioni quelli di categoria, potranno richiedere di uscire 2 anni, per determinati motivi tra cui malattie, perdita di posti lavoro e altri che definiranno le singole categorie.

Le Poste Italiane non avranno più l'esclusiva per invio degli atti giudiziari e della spedizione delle notifiche per le multe.

Per quanto riguarda le bollette elettriche, in caso di grandi importi dovuti ai ritardi delle stesse società erogatrice dovranno essere rateizzati i pagamenti.

Procedure ancora più semplificate per il passaggio da un operatore di telefonia all'altro dper le patto TV e per le disdetterei contratti. Stesse cosa per i contratti Internet, adsl e cellulari. Tutto dovrà avvenire obbligatoriamente anche per via online su internet.