Incendi a Roma: situazione aggiornata oggi 3 Agosto. Piramani contro esercito

Scopri le ultime notizie sugli incendi a Roma, Ostia, Lazio e in provincia aggiornati in tempo reale

Alla seconda giornata di bollino rosso, dove si attendono temperature al disopra dei 40 gradi centigradi, Roma continua ad essere circondata da incendi.

Dopo infatti l'incendio di ieri di Prima Porta, che ha impedito l'accesso per alcune ore al cimitero e la chiusura di diverse strade per facilitare gli interventi dei vigili del fuoco, un'altra incendio è divampato tra la Bufalotta e Montespaccato, con il fumo che reso difficile la percorrenza dello stesso Grande Raccordo Anulare, infine sempre nella giornata di ieri un'altra incendio sulla via Flaminia.

Oggi 3 Agosto torna a bruciare Castel Fusano, la pineta di Ostia, interessata già nei giorni scorsi da altri incendi e da un intervento straordinario del Governo ha mobilitato l'esercito per evitare l'intervento scellerato di altri piramani.

Nulla però ha fermato questi deliquenti, che nonostante i presidi dell'esercito, sono riusciti a dar fuoco di nuovo a Castel Fusano e anche all'altra pineta di Ostia dell'Acqua Rossa.

Vigili del fuoco e protezione civile stanno già intervenendo per quietare le fiamme, personale che ieri la Sindaca Raggi ha lodato per il loro sostegno.