Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Orioli, Marro, Ambrogioni

Se la soluzione per la ripresa reale di una crescita è, come abbiamo spiegato più spesso, quella di orientarsi verso novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, capace di garantire vantaggi sia per quanto riguarda impiego e produttività, sia in termini economici, considerando i risparmi che si potrebbero accumulare nel lungo periodo derivanti dagli oneri imposti da ogni sistema a carico degli impiegati che decidessero di lasciare anzitempo la propria attività, le ultime notizie confermano ancora una volta la scelta di una strada alternativa alle novità per le pensioni.

Stando, infatti, a quanto riportano le ultime notizie, sembrerebbe che il piano di taglio delle imposte sulle attività continuerebbe ad essere la misura preferita alle novità per le pensioni, pur se limitata, pur se rischiosa. Come ben sappiamo, infatti, si tratta di un piano che rischierebbe di rilevarsi di nuovo inutile e solo un spreco di soldi, considerando che già nella sua precedente esperienza non ha prodotto risultati positivi. Inoltre, secondo le stime, costerebbe anche più delle novità per le pensioni, considerano che per la riduzione delle imposte sulle neo assunzioni servirebbero ben 15 miliardi di euro, a fronte di circa 7-10 miliardi di euro per la novità per le pensioni di quota 100 e circa 5 miliardi di euro per la novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere.

Le ultime posizioni di Orilio e novità per le pensioni



Tra coloro che ritengono che la migliore ricetta di rilancio di crescita e sviluppo si proprio quella di taglio del cuneo fiscale sulle opportunità di impiego Alberto Orioli che ritiene, in realtà, che punto di partenza di una nuova crescita debba essere un rilancio della produttività. E sarebbe difficile pensare ad un concreto rilancio di quest'ultima senza misure di sostegno allo stesso impiego come potrebbe essere proprio il taglio delle imposte sulle attività. E secondo Orioli sarebbe importante che nella prossima manovra vi fosse un effettivo taglio di imposte per le attività, ancora una volta preferito all'attuazione di novità per le pensioni che avrebbero reale vantaggio di rilancio delle opportunità di impiego, considerando che grazie ai prepensionamenti degli impiegati più anziani libererebbero nuovi posti in cui assumere ragazzi. Con il solo taglio delle imposte queste possibilità di assunzioni non ci sarebbero comunque perchè mancherebbero comunque i posti in cui assumere nuovi ragazzi.

Le recenti affermazioni di Marro e impatto su novità per le pensioni

Dalla parte del nuovo taglio delle imposte su nuove assunzioni per gli under 35 anche lo studioso Enrico Marro secondo cui, però, questa misura, che rispetto al precedente taglio delle imposte per le assunzioni potrebbe avere il vantaggio di concentrarsi sulla fascia dei ragazzi, la più bisognosa al momento, dovrebbe essere accompagnata anche da novità per le pensioni che consentano di lasciare anzitempo la propria attività e da politiche attive di rilancio delle opportunità di impiego per i ragazzi. Sono queste, stando a quanto dichiarato da Marro, le priorità su cui ci si dovrebbe concentrare in vista degli impegni di definizione della prossima manovra perchè combinate, si rivelerebbero le misure giuste per permettere al nostro Paese di tornare effettivamente a crescere.

Le ultime posizioni di Ambrogini e attese per novità per le pensioni

Anche per Giorgio Ambrogioni, presidente della confederazione Cida, bisognerebbe procedere innanzitutto con un nuovo taglio delle imposte sulle attività, misura che ancora una volta, come ben visto, tanti dimostrano di preferire all'attuazione di importanti novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti senza alcun onere. Del resto, Ambrogioni ha sottolineato come effettivamente già lo stesso ex premier, attuale segretario della maggioranza, aveva inserito nella sua agenda per il prossimo anno un taglio dell'Irpef che oggi appare quanto mai doveroso, perchè il peso fiscale nel nostro Paese è diventato insostenibile e quel che è peggio, secondo Ambrogioni, è che si tratta di un peso fiscale che grava soprattutto su redditi da lavoro dipendente e da pensione e su impiegati autonomi, tutte fasce di persone che stanno pagando a caro prezzo la crisi. Secondo Ambrogioni è arrivato davvero il momento di fare qualcosa per cambiare del tutto la situazione attuale.