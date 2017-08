Trenitalia: multa di 5 mln euro per nascondere treni regionali e biglietti più economici. La risposta ufficiale

Trenitalia multata per 5 milioni di euro per mostrare solo Frecce e Intercity risponde alle accuse di pratiche commerciali scorrette dell'Antitrust

Trenitalia non ci sta ed è pronta a rivolgersi alla magistratura per la multa di 5 milioni inflittagli dall'Antitrust per pratiche commerciali scorrette spiegando di avere fatto sempre le cose ben tenendo sempre al centro il cliente e le sue esigenze anche sui prezzi e relative offerte migliori e low cost.

L'accusa dell'Antitrust avvenuta dopo una lunga indagine svolta dalla Guardia di Finanza, dall'Agcom e dall'ente Regolazione Trasporti accusa Trenitalia di nascondere e non mostrare ( o quando viene fatto solo in modo secodnario e difficile da comprendere e trovare al potenziale cliente ) le migliori offerte per le tratte e percorsi richiesti mostrando solo quelle più conveniente (e costose) per l'azienda sul prioprio sito web, macchine automatiche per l'acquisto die biglietti nelle stazioni e attraverso le proprie applicazioni per cellulari e tablet.

L'Antitrust spiega che le soluzioni mostrate, anche quando sono molto simili come durata di tempi, convergono tutte sui treni più costosi come le Frecce e l'Intercirty quando si fa una ricerca e quetsi sono disponibili, non mostrando mai i treni regionali o quelli dove si deve attuare un cambio, se non appunto, quando ci sono le altre due tipologie di treni

E l'informazione data ai consumatori è ingannevole in quanto la ricerca indica la dicitura "Tutti I treni" e non c'è nessua informazione a riguardo di come è strutturata la ricerca con quali parametri

Trenitalia spiega che i sistemi sono stati studiati e realizzati con un algoritmo basato su tre parametri, all'interno del quale il costo e i prezzi dei biglietti non vengono neppure presi in considerazione. Le tre fondamenta del proprio sistema di prenotazione, invece, sono mostrare le offerte con il numero minore di cambi, il viaggiopiù breve per raggiungere la destinazione e la distanza, dunque, più bassa da fare.

Inoltre, sempre tramite un comunicato stampa la società precisa che vi sono una serie di servizi aggiuntivi di ricerca, anche sui treni regionali, che sono tra quelli più "accusati" di essere stati nascosti o, comunque, manipolati che permettono al singolo utente di fare ricerche eprsonalizzate e approfondite al massimo.