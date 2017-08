Fisco, controlli contro evasione fiscale e rapporti commercialisti obiettivi nuovo responsabile Agenzia Entrate

Pignoramenti, modi aggressivi, blocchi conti correnti sono da dimenticare così come calendari assurdi per le scadenze fiscale. Almeno secondo il nuovo responsabile dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

Un nuovo approccio con i contribuenti, ma anche con chi se ne occupa ovvero Caf, consulenti del lavoro, commercialisti, sono i due obiettivi che si è prefissato il nuovo responsabile delle Agenzie delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, spiegato diversi volte in alcuni incontri che sono avvenuti sia pubblici che privati.

Il primo obiettivo è quello di venire incontro alle esigenze degli operatori del settore con semplificazioni e un calendario delle scadenze fiscali fatto insieme e con proroghe automatiche non inseguendole fino all'ultimo giorno come per lo spesometro o altro.

Per il momento nonostante lo sciopero evitate, tutto è continuato in questo modo, tra le proteste degli operatori, tanto è vero che lo spesometro per Settembre di cui è richiesta è la proroga, e si era chiesta di farla subito insieme a quelli attuali, è ancora tutto sospeso e in attesa di uan risposta ufficiale dopo le solite aperture positive.

Il secondo obiettivo è quello di avere un rapporto con le aziende, le imprese e i cittadini meno aggressivo e più basato sul dialogo e la collaborazione, un leit motive già sentito negli anni precedenti e che in parte è avvenuto.

Contro l'evasione fiscale, è stato indicato l'obiettivo come ogni anno di quanto si vuole raggiungere, su una evasione fiscale di oltre 120 milirdi stimata. Quest'anno l'Agenzia delle Entrate vuole raggiungere i 15,7 miliardi, di cui rali sono circa 10-9 miliardi in quanto la differenza è data dai soldi che proverrano dalle sanatorie, come volontary disclusure che ha portato 4 miliardi nel 2016.

Ci sono anche da aggiungere i soldi che si dovrebbero ricavare da iniiative, dunque, come la rottamzione delle cartelle, ma le cifre si dovrebbero spalmare in parecchi anni.

Si punta al compromesso e all'accordo automatico, anche perchè l'Agenzia Fiscale ha pieno accesso ai conti correnti e gli indicatori sintetici al posto degli studi di settore funzionerann isieme ai movimenti come campanelli d'allarme per i controlli.

Controlli che, una direttiva pone che devono essere per il 94% positivo e di un due terzi circa di vittorie nel contenzioso. E' questo che non torna, come affermano impotanti esponenti politici. Significa che quando c'è un controllo questo deve trovare per forza qualcosa (94%) se la direttiva data è questa che prelude anche il fatto di pesanti e tante scofitte nei ricorsi, con ulteriori costi.

Se non si cambia questa direttiva, non può davvero cambiare o, comunque avviene in maniera limitata, la lotta all'evasione fiscale e i rapporti con i contribuenti