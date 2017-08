Juventus Tottenham streaming per vedere partite calcio amichevoli live gratis diretta domani sabato 5 Agosto

Juventus Tottenham interessante sfida per differenti aspetti. Si potrà vedere in streaming sia su computer di casa che fuori su cellulari e tablet

Interessante sfida quella tra Juventus Tottenham, un amichevole ma che ha interssanti spunti in quanto per la Juventus sarà l'ultima prova prima della Supercoppa italiana che la vedrà di fronte alla Lazio, società a cui la Juve non solo contend questo torneo ma anche diversi giocatori, in primis Keita per cui ha fatto una offerta ufficiale da 21 miliardi e sta sfidandosi con l'Inter principalmente.

E poi sarà una sfida, comunque, affascinate, in quanto si giocare a Wembley contro uno schieramento come quello di Pochettino che ha dei giocatori davvero interessanti e sta crescendo molto negli ultimi anni con innesti sempre intelligenti ed un gioco che sta migliorando.

Tra l'altro la preparazione degli inglesi dovrebbe essere superiore come forma e tonicità, in quanto hanno iniziato prima gli allenamenti e il ritiro.

La Juventus potrebbe schierare gli undici migliori, carichi di lavoro permettendo, visto che sarà proprio l'ultimo test significativo come detto che si giocherà appunto nel mitico stadio di Wembley alle 18,30 ora italiana di domani sabato 4 Agosto. E, dunque, essendo in queste giornate calde, molti fuori casa in vacanza, lo streaming sarà davvero molto usato dai tifosi per vedere Juventus Tottenham e ci saranno diversi sistemi su cellulari, smartphone, tablet che andremo poi a vedere.

Gli undici che dovrebbero scendere in campo dovrebbero rappresentare la squadra più collaudata e, quindi, con il classico schema dell'ultima parte del'anno scorso e senza i nuovi come Bernardeschi, De Sciglio o Douglas Costa, ma proprio questi due, o almeno uno dei due potrebbe essere schieratao a sorpresa.

Chiaro che poi nel secondo tempo ci sarà spazio sicuro per loro e per diversi altri, per dare il giusto minutaggio a tutti. Come al solito soprattutto il primo tempo o al massimo i primi 60 minuti saranno da guardare con attenzione.

Partite streaming live gratis da siti web

Una opzione di vedere lo streaming in modo legale, gratis e in chiaro nello stesso tempo sono le emittenti che tramite i loro siti web hanno comrato i diritti di queste amichevoli e potranno trasmeettere lo streaming sui loro siti web in chiaro, spesso non mettendo il blocco geografico, e quindi visibili a tutti. Tra questi ricordiamo le emittenti e i relativi siti web

Modern Times Group;

Slovenská Televízia;

Makedonska Radio Televizija;

Radio-televizija Srbije;

Schweizer Radio und Fernsehen;

Surinaamse Televisie Stichting;

Ceca Ceská Televize;

Rádio e Televisão de Portugal;

Public Broadcasting Services Limited;

Sanoma Media Netherlands;

Partite streaming live gratis diretta su siti di scommesse

Normalmente fanno vedere lo streaming delle partite di Campionato, ma per questa estate hanno comprato i diritti delle partite più interessanti, almeno alcune, delle amichevoli che si giocano e oltre a giocarci sopra, permettono anche di vedere in streaming live gratis in tempo reale.

Occorre, però, preparasi un poco prima, iscrivendosi e mandando tutti i propri documenti scanerizzati e poi, qualche volta, è richiesta anche un versamento minimo. Visto che molti di queste società operanti anche in Italia, sono di origine inglese, c'è più posisbilità che Juventus Tottenham venga fatta vedere in diretta,