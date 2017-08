Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Damato, Montesquieu, Postiglione

Per la prima volta c'è chi ritiene che il segretario della maggioranza ed ex capo dell'esecutivo stia completamente sbagliando strategia e che la pagherà a caro prezzo in termini di consenso. Non si tratta solo degli errori sulle novità per le pensioni, ma di una visione complessiva che prevede per il nostro Paese nelle ultime notizie pensioni un distacco dalla Comunità

Le ultime posizioni di Francesco Damato e conseguenze per novità per le pensioni

Non ha paura di parlare di boomerang nei confronti del segretario della maggioranza. Il combinato disposto tra la mancata (almeno fino a ora) revisione pensioni per i rappresentanti e i pochi passi in avanti sul terreno delle novità per le pensioni sarà pagato a caro prezzo in termini di consenso. A riferirlo è il giornalista Francesco Damato che prevede un periodo ostico per l'ex capo dell'esecutivo. Questi anni hanno dimostrato la persistenza di alcune costanti: la decisione di non favorire il rilancio dei consumi dei pensionati; la mancanza di coraggio nel cambiare lo status quo sulle pensioni; la non presenza di investimenti simultanei per il rilancio dell'impiego e le novità per le pensioni; l'assenza di provvedimenti in grado di rilanciare la produttività attraverso la leva delle novità per le pensioni. Le principali contestazioni sono mosse nei confronti della mancanza di coraggio sulle novità per le pensioni e più in generale nella predisposizione di un provvedimento shock; delle incertezze sulle ricette migliori tra taglio delle imposte sull'impiego, novità per le pensioni e aggravio dell'Imposta sul valore aggiunto; del poco budget stanziato per favorire i consumi tra tutte le classi, inclusi i pensionati.

Le recenti posizioni di Montesquieu e impatto su novità per le pensioni

Sotto la luce dei riflettori non può che finire l'azione dell'esecutivo e in particolare del segretario della maggioranza. Si tratta in fin dei conti della figura che ha caratterizzato questa legislatura, dandole un'impronta ben precisa. Si può essere d'accordo o meno con quanto fatto e non fatto sulle novità per le pensioni, sulle sue scelte drastiche, sul rapporto tormentato con i vertici comunitari. Ma a fare la differenza sono anche il carattere e la personalità. Come fa notare Montesquieu, nome fittizio di un alto funzionario che per alcuni anni ha guidato la principale Assemblea elettiva in qualità di Segretario generale, i tratti prevalenti dell'ex capo dell'esecutivo sono stati il gusto della competizione, la prova di forza, anche a costo di isolare se stesso e coalizzare i propri nemici. Proprio questo è uno dei suoi principali limiti, che impedisce di avviare una serena progettualità sulle novità per le pensioni e rendere difficile la cattura del consenso. Senza considerare che, come dimostrano i fatti concreti che hanno portato all'inevitabile e temporaneo passo indietro, l'effetto boomerang è pressoché assicurato.

Le ultime affermazioni di Alessio Postiglione e impatto su novità per le pensioni

Non passa affatto inosservata la posizione più accondiscendente della Comunità e un cambio di vedute rispetto alla rigidità nel rispetto delle regole. E chissà se questa azione non sia collegata al movimento filo comunitario che sta prendendo forma nel nostro Paese e di cui fanno parte anche esponenti istituzionali di primo piano e rappresentati dell'esecutivo. Come spiegato dal giornalista Alessio Postiglione si tratta di una sfida di rilievo per capire se in un periodo di grande perplessità nei confronti degli organi sovranazionali, anche per via della posizione di ostacolo all'introduzione di novità per le pensioni ulteriori, un movimento di questo tipo riuscirà ad andare al di là delle logiche nazionali. A sostenere il nostro Paese e quelli dell'area comunitaria c'è da tempo anche il responsabile del massimo istituto a livello comunitario, con la sua azioni di acquisto di titoli nazionali, fondamentale anche per mettere le mani sulle novità per le pensioni. Si tratta di un altro segnale da cogliere dei mutati rapporti e del tentativo di fare soffiare un vento differente nei rapporti tra il nostro Paese e i grandi organismo oltre confine.