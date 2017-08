Telefonate call center commerciali sui cellulari: nuovi modi per bloccare chiamate fastidiose

Nuove modi e sistemi per bloccare le telefonate dei call center non volute questa volta anche sui cellulari senza particolari sistemi o applicazioni di blocco, ma per legge con le nuove decisioni del Governo Gentiloni

Come si possono rifiutare in automatico o non farsi chiamare dai call center commerciali con le pubblicità invasive sui propri telefoni fissi o cellulari?

Vi sono delle novità da Agosto 2017 con Il Governo Gentiloni e in modo particolare con il Ddl Concorrenza che è diventato legge ufficiale approvata da pochissimo.

Fino ad ora, infatti, si potevano bloccare le telefonate commerciali dei Call Center pubblicitari di marketing telefonico dai telefoni fissi iscrivendosi al Registro delle Opposizioni che, secondo molte associazioni, non ha funzionato a dovere e continua a farlo.

Ora, invece, il legislatore con le due leggi nuove obbligherà i call center di questo tipo di telemarketing di avere un prefisso unico e, dunque, si potrà decidere di non rispondere o rifiutarein automatico questa telefonate inserendo nelle opzioni dei cellulari Android o iPhone il rifiuto automatico per le telefonate che arrivano da questo prefisso.

E così anche le applicazioni che erano uscite, non servirenno più, sarà tutto molto più semplice bloccare tutto con una opzione automatica presente in tutti i cellulari.

La seconda legge, prevede, inoltre che venga realizzato un nuovo Registro delle Opposizioni per i numeri di cellulare, ovvero ci si potrà iscrivere con il priprio numero di cellulare e in quetso modo se tutto funzionerà nel modo previsto per legge non si potrà essere chiamati.

Contraltare di queste decisioni a favore del consumatore, è che nelle telefonate commerciali di questo tipo non vi sarà più l'obbiglio d aparte dell'operatore di presentarsi e dare tutte le crednziali e chiedere il permesso prima di iniziare a parlare dell'offerta.

Dall'altra parte è anche vero che non tutti già la facevano....

Questo del blocco delle telefonate moleste, è una delle novità del Ddl Concorrenza pi+ù interessante per i consumtori, mentre per il resto si è impoverito molto nel corso dei tre anni di "lungo parto".

Le altre novità interessanti potrebbero essere le assicurazioni per le auto e le disdette per Sky e Mediaset premium oltre che per tutti gli operatori di telefonia mobile, cellulari che abbiamo visto nel'articolo deciato alle misure ufficiali del Ddl Concorrenza