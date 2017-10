ADSL e Telefono Ottobre 2017: offerte TIM, Vodafone, Fastweb, Tiscali, Wind. Rincari tariffe e costi

Aumento di tariffe per tutti gli operatori telefonici grazie sopratutto alla nuova trovata del canone ogni 4 settimane anzichè mensile, ma anche a causa di rimodulazione delle tariffe. Nonostante ciò ci sono interessanti offerte e promozioni per i nuovi clienti, vediamole insieme.

Continuano ad essere diverse le offerte telefoniche sia per telefoni fissi sia per cellulari che i principali operatori telefonici Fastweb, Infostrada-Wind, Tim, Vodafone propongono, in un mercato sempre più concorrenziale. Vediamo quali sono le ultime novità disponibili.

Le nuove offerte Infostrada-Wind e Fastweb

Per ottobre 2017, Infostrada Wind propone EasyInternet, tariffa ADSL di Infostrada che prevede chiamate con scatto alla risposta e 25 Giga di traffico internet Adsl fino a 20 Mega, 25 Giga di traffico internet con la qualità della connessione ADSL, modem Wi-Fi gratis, attivazione gratuita, al costo di 16,95 euro per 12 mesi che poi salgono a 19,95. Per quanto riguarda la telefonia mobile, Wind offre le promozioni Wind Smart 5 Gold, che prevede 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di internet in LTE/4G a 5 euro ogni 4 settimane; Wind Smart 7 Star, che al costo di 7 euro ogni 4 settimane prevede 1000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 10 Giga in LTE/4G; e Wind Smart 7 Gold, per i nuovi clienti che provengono da Tim che offre 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e 10 Giga in 4G al costo di 7 euro ogni 28 giorni.

Secondo quanto precisato da Wind, i nuovi clienti Wind che provengono da FastWeb Mobile, CoopVoce, Tiscali Mobile, LycaMobile, Erg Mobile e altri Operatori Virtuali, ad eccezione di PosteMobile possono attivare Wind Smart 5 Gold o Wind Smart 7 Star, mentre chi abbandona TIM per Wind può sottoscrivere Wind Smart 7 Gold per avere 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga in 4G a 7 euro ogni4 settimane. Per attivare una delle offerte winback di Wind bisogna recarsi in un negozio Wind e mostrare l’SMS con il codice di invito ricevuto sul proprio cellulare.

Diverse invece le novità offerte Fastweb per quanto riguarda soprattutto il settore della telefonia fissa, con le offerte Internet, Internet e Telefono e Internet, Telefono e Mobile. La proposta di base è Internet, che al costo di 24,95 euro ogni 4 settimane offre per la casa connettività fino a 1 Gbps, offerta valida senza limiti nelle città di Milano, Roma, Torino e Bologna e da settembre anche a Bari, Genova e Napoli. Internet e Telefono propone quanto offerto dalla precedente proposta ma al prezzo di 29,95 euro, sempre ogni 4 settimane, prevede anche le chiamate nazionali illimitate verso tutti i numeri fissi e al costo di 5 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta anche verso i mobili nazionali e i numeri fissi di 50 destinazioni internazionali.

Infine, la proposta Internet, Telefono e Mobile a 39,90 euro ogni 4 settimane prevede quanto offerto dalla proposta Internet e Telefono con Freedom, che prevede 6 Giga di traffico in 4G e minuti e Sms illimitati. Inclusa nel prezzo anche l'opzione Fisso-Mobile che prmette di effettuare chiamate illimitate da rete fissa verso tutti i numeri mobili nazionali. Inoltre, con le nuove offerte si rinnova anche la partnership con Sky e per i nuovi clienti l'offerta Sky e Fastweb è disponibile a 20,90 euro ogni 4 settimane fino a gennaio 2019, mentre per chi è già cliente Sly, l'offerta Internet + Telefono di Fastweb è disponibile a soli 11 euro fino a gennaio 2019. Al termine del periodo l'offerta passerà a 29,95 euro ogni 4 settimane oltre all'abbonamento SKY.

Le nuove offerte Time Vodafone

Per la fine di questo mese di agosto 2017 e il prossimo di settembre, Tim propone le offerte Special disponibili in varie versioni. Le offerte prevedono Tim 60 +, gratuita per le prime quattro settimane per chi deciderà di passare a Tim e per i nuovi clienti con l'attivazione online e con gli addebiti ogni 4 settimane sul credito residuo della scheda Tim. Questa si rinnoverà al costo di 12 euro ogni 4 settimane, e Tim Ten Go che prevede chiamate con minuti illimitati verso tutti.

Vodafone, invece, propone la Vodafone Special 7GB Limited Edition, che prevede 1000 minuti verso tutti, 1000 sms e 7 giga di traffico Internet in 4G a 7 euro ogni 4 settimane per chi effettua la portabilità provenendo da alcuni operatori come LycaMobile, FastWeb Mobile, PosteMobile, KenaMobile, Digi Italy, SimPiù Digitel Italia, Daily Telecom, Erg Mobile, BT Italia, Digi Mobil, 1Mobile, BT Enia Mobile.

Aumenti dei costi e ricorsi

Attenzione però ai trasferimenti da un operatore all’altro e ai nuovi costi da essi previsti. Stando, infatti, a quanto riportano le ultime notizie, diverse società avrebbero aumentare i costi dei propri servizi modificando i contratti e portando da 12 mensilità a 13 mensilità i pagamenti, spalmando cioè il costo al mese viene su quattro settimane. Lo hanno fatto tutte le compagnie telefoniche e sono pronte a farlo anche le pay tv, ma l'Agcom ha già presentato ricorso al Tar proprio contro le compagnie telefoniche e pay tv che hanno stabilito tali aumenti.