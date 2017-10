Dieta Bioimis e sistemi differenti ulteriori per velocemente perdere peso senza riprenderlo fine dieta

Cosa prevede, come si svolge e risultati garantiti dalla nuova dieta Bioimis per dimagrire con gusto senza rinunce pesanti

Una serie di sistemi di dieta tra cui qualle Bioimis per perdere peso velocemente e non riprenderlo subito dopo, uno die problemi più gravi quando si fa una dieta, ovvero di recuperare subito o quasi i chili persi una volta smessa.

Dimagrire senza restrizioni ma seguendo soltanto una corretta ed equilibrata alimentazione: è questo il principio su cui si basa la cosiddetta dieta Bioimis che non punta alla riduzione delle calorie ma semplicemente a sfruttare le proprietà contenute nei diversi cibi. Si tratta di una dieta che se seguita in maniera attenta e corretta permette di dimagrire dai 4 ai dieci chili senza timore di riprenderli.

Dieta Bioimis: come funziona

La dieta Bioimis, dunque:

non prevede un consumo sempre più ridotto di calorie; è personalizzata, definita cioè sulle singole persone e non in maniera generale valida per tutti; permette di far dimagrire mangiando con gusto; non prevede uso di farmaci, integratori, pasti sostitutivi e simili; non prevede l’eliminazione di alimenti; richiede parsimonia nei condimenti.

La dieta Bioimis si divide in due fasi: la prima per una pulizia dell'organismo, che prevede eliminazione dei grassi in eccesso attraverso menu personalizzati su misura per il paziente e le sue esigenze e al termine di questa fase il singolo individuo dovrà aver raggiunto un peso forma standard che dovrà mantenere; la seconda, appunto, di mantenimento seguendo le regole di Bioimis che prevede consumo di prodotti naturali, non contaminati dai processi di lavorazione industriale, per cui sono banditi zucchero e sale, snack, bibite gassate, bevande alcoliche e, chiaramente, il cosiddetto cibo spazzatura. La dieta Bioimis prevede il consumo di tre pasti al giorno, colazione, pranzo e a cena, diversificati in base alle esigenze di ogni paziente che, a sua volta, sarà seguito da un consulente personalizzato.

Conoscere e seguire la dieta Bioimis

Per conoscere segreti e alimenti della dieta Bioimis si può semplicemente registrarsi sul sito www.bioimis.com e si verrà contattati per fissare un appuntamento a casa propria con un consulente specializzato che poi, come sopra accennato, seguirà il paziente in tutto il percorso dimagrante e che sarà accompagnato da un intero staff costituito da nutrizionisti, medici, biologi, nutrizionisti e medici. Una volta intrapreso il percorso, verrà fatta una dieta su misura e nei primi due-tre mesi si punterà a perdere i chili in eccesso che ogni paziente vuol mandare giù, dopo di chè sarà messo a punto un programma alimentare, sempre personalizzati, piuttosto equilibrato per permettere al paziente stesso di mantenere il peso forma acquisito nella prima fase.

Attraverso, poi, il customer service o la piattaforma online di Bioimis, ogni paziente potrà comunicare modifiche e cambiamenti di peso e misure, da pancia ad addome, fianchi, cosce, ginocchia, caviglie, in modo da permettere eventuali ulteriori cambiamenti di alimentazione.