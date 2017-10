Conti correnti migliori Ottobre 2017: senza canone, con carta di credito gratis e con alti interessi

La scelta delle condizioni migliori rappresenta la prima e decisiva valutazione da fare attentamente prima di aprire un conto corrente. Ottobre poi è un mese dove entreranno in vigore alcune novità relative a questo aspetto. Dunque è bene conoscere le migliori offerte del mercato.

Aprire un conto corrente per 'depositare' i propri soldi, tra accredito di stipendio o pensione, e utilizzarli è un'operazione che potrebbe sembrare semplice ma in realtà richiede molta attenzione. Prima di aprire un conto corrente è, infatti, bene confrontare diverse offerte di diverse banche, valutare le proprie esigenze e scegliere il prodotto migliore in base a queste ultime, considerando costi e condizioni che ogni conto corrente prevede tra canone, spese e interessi. Del resto oggi le proposte di conti correnti sono davvero tantissime, molte anche online e considerate più convenienti, per cui non resta che analizzare nel dettaglio i differenti prodotti.

Per valutare i costi previsti da un conto corrente e confrontare le diverse offerte di conti correnti, il consiglio da seguire è quello di far riferimento all’ISC, Indicatore Sintetico di Costo, documento che riporta nel dettaglio tutte le voci di spesa legate all’apertura e gestione di un nuovo conto bancario e si tratta di parametri e informazioni definite dalla Banca d’Italia. Secondo le recenti disposizioni di legge, l’ISC deve essere contenuto nei fogli informativi che ogni banca deve presentare ai propri clienti al momento della presentazione dei propri conti correnti.

Migliori offerte di conti correnti ottobre 2017

Mentre si parla di aumenti in vista per conti correnti e non solo, sono diverse le migliori offerte di conti corrente tra cui scegliere per questo mese di ottobre. Proponiamo di seguito le più convenienti per costi di spese, canone e interessi e spiccano quelle di:

Che Banca!; Webank; Cariparma Credit Agricole; Hello Bank; Banca Dinamica.

Conto corrente Che Banca!: cosa propone

Che Banca! propone Conto Corrente Digital- Opzione filiale che prevede interessi netti pari a 0,00 euro, tasso a regime sempre dello 0,00%, costo fisso pari a 24 euro. Questo conto prevede anche una carta di credito associata, sempre al costo di 24 euro che si azzera con una spesa di 5.000 euro all’anno. Questo conto corrente di Che Banca! non prevede ulteriori costi per canone, bollo, pagamenti e prelievi.

Conto corrente Webank: cosa propone

Webank propone, invece, un conto corrente che offre interessi di 2,22 euro e a costo zero, offrendo 1.000 euro di commissioni trading gratuite e 1.000 euro di esenzione bollo deposito titoli, mentre il tasso a regime è pari allo 0,10% lordo.

Conto corrente Cariparma Credit Agricole: cosa propone

Cariparma Credit Agricole propone invece Conto Adesso, conto online che non prevede canone, cui è abbinata una carta di debito, sempre a canone zero; prevede 24 prelievi gratuiti in euro agli sportelli di altri gruppi bancari, domiciliazione gratuita delle utenze, prelievi presso banche del gruppo, bonifici online ed estratto conto digitale. L’imposta di bollo annuale di 34,20 euro e per chi deciderà di aprire questo conto e accreditare lo stipendio o la pensione o versare 3 mila euro entro il 31 ottobre 2017 è previsto un buono Amazon da 150 euro.

Conto corrente Hello Bank: cosa propone

Hello Bank! del Gruppo BNP Paribas propone Hello! Money, conto corrente che non prevede alcun costo di canone, pagamenti, prelievi, carte, ma prevede il pagamento di un’imposta di bollo pari a 34,20 euro, e anche in questo caso, per chi decide di aprire questo conto entro il 15 dicembre accreditando lo stipendio o effettuando un versamento di almeno 3.000 euro, è previsto in regalo un buono Amazon da 150 euro.

Conto corrente Banca Dinamica: cosa propone

Banca Dinamica propone Conto corrente BancaDinAmica, conto corrente online a zero spese con imposta di bollo a carico della banca e che rende l’1% lordo per i primi 3 mesi, dal quarto mese rende invece l’1% solo con accredito dello stipendio o della pensione. Il conto Banca DinAmica, in promozione, garantisce il 2% lordo per 6 mesi con accredito di stipendio o pensione o attivazione di un piano di accumulo di almeno 100 euro mensili entro il 31 ottobre 2017.