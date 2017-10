Ntv assunzioni in tutta Italia, prezzi con sconti del 40%, tratte regionali e interregionali e Italo Evo Alstom

Anche Ntv, la società concorrente di Trenitalia per il trasporto ferroviario dei passeggeri, è pronta al grande salto. L'alta velocità verrà affiancata anche da tratte regionali ed interregionali a testimoniare una crescita costante che produrrà benefici anche per le tasche dei pendolari.

Una serie di importanti novità da parte di Ntv dal nuovi treni, alle nuove tratte e ai rezzi più bassi oltre che a nuove assuoni

Nuovi treni, pensolino Italo Evo

All'Expo Ferroviario 2017 è stato presentato il primo dei 12 nuovi pendolini Italo Evo, realizzato da Ntv e Alstom e considerato il treno più moderno d'Europa. I primi treni entrano in serizio a Dicembre, quatto, mentre gli altri progressivamente.

I primi trenis erviranno ad aumentare i nmeri di cllegamento tra Milano e Roma che passerranno da 40 a 30, con quelli che non si fermano che cresceranno a 20, in partenza ogni mezz'ora. Le tratta per Venazie e Milano si motiplicheranno arrivano a 16, mentre quando arriveranno gli altri nel 2018 si aggiungeranno nuovi percorsi come Venzia Torino e viversa.

Viene considerato come il treno più modeno d'Europa, lungo 187 metri, viaggia a 250 Km/h e porterà fino a 480 passeggeri in sette vagono. Sarà sempre rosso come la maggior dei treni Ntv

La Concorrenza

La concorrenza è il sale dell’economia. La battaglia sul rapporto prezzo/qualità del servizio offerto

rappresenta la vera sfida da sostenere per le aziende che sono sul mercato. E che in un mercato

simile a una giungla, interconnesso e sempre più globalizzato anche grazie alla Rete e alle nuove

tecnologie, devono assolutamente essere competitive se vogliono guadagnare fette di mercato

sempre maggiori. Insomma, l’epoca del “campa cavallo che l’erba cresce” è proprio finita. Oggi,

soprattutto le aziende che offrono servizi, sono costantemente monitorate e i giudici più severi, maallo stesso tempo più obiettivi, sono proprio i clienti. Quelli che usufruiscono, pagando anche

profumatamente a volte, di questi servizi e la cui voce, il cui giudizio, anche grazie alle nuove

tecnologie, è diventato sempre più importante. E prezioso per le stesse aziende che raccolgono datiin continuazione per capire se la strada imbroccata va nella giusta direzione oppure no. Questo discorso vale anche per le Ferrovie. E l’esempio più banale che si può fare è il Nuovo Trasporto

Viaggiatori (NTV), una compagnia ferroviaria che è attiva nel campo dell’alta velocità e che, con il

treno Italo, è entrata in concorrenza diretta con Trenitalia. Concorrenza benefica visto che Italo

presenta offerte che prevedono prezzi più bassi anche del 40%. E, stando alle ultime voci che

stanno gravitando attorno all’azienda di Montezemolo, il prossimo step dovrebbe essere quello della sfida dei treni interregionali.

Prezzi più bassi del 40%

Undici milioni di passeggeri circa. Questo è il dato, che riguarda l’anno solare 2016, che testimonia

l’ascesa di questa compagnia ferroviaria nata nel 2012 con un viaggio che da Roma traportò i primi

clienti a Napoli. Italo, un treno di ultima generazione costruito con materiali riciclati, ha segnato

una svolta in un settore bloccato come quello dei trasporti. In Italia, questa, è stata infatti

considerata una piccola rivoluzione. Ma Italo si è guadagnato sul campo l’apprezzamento degli

utenti, che al di là di qualche spiacevole, ma sempre possibile, inconveniente, hanno voluto

premiare la maggiore elasticità del Nuovo Trasporto Viaggiatori, e molto probabilmente anche la

politica dei prezzi. Che sono più bassi del 40% circa rispetto a quelli della concorrenza. Un dato che non può far restare indifferenti visto che, anche in considerazione della crisi economica che ha colpito anche l’Italia e che, nonostante i timidi segnali incoraggianti dell’economia, continua a

mordere le tasche delle famiglie italiane, risparmiare rappresenta l’obiettivo principale anche per la maggior parte dei viaggiatori. Visto che si tratta di alta velocità, questi treni sono preferiti per lo più da chi deve spostarsi in maniera veloce attraverso lo stivale e non vuole utilizzare l’aereo.

Italo pronti alla sfida dei treni regionali e interregionali

L’appetito vien mangiando e sembra proprio che Italo e la società Nuovo Trasporto Viaggiatori non vuole fermarsi dopo aver consolidato la propria posizione all’interno del comparto dell’alta

velocità. Un risultato che in pochi, alla vigilia e quando Montezemolo e i suoi soci decisero di

intraprendere la sfida dell’alta velocità contro una vera e propria corazzata come è il principale ed

unico competitor era rappresentata. E invece la storia ha dato ragione a chi non ha pensato che si trattasse di un azzardo ma di un’intelligente operazione di mercato. Gli undici milioni di passeggeri dello scorso anno sono lì a testimoniare che l’investimento era giusto ed oculato. E un’azienda che si rispetti non si ferma dopo il primo traguardo raggiunto. I vertici di NTV sono già pronti alla sfida dei treni interregionali.