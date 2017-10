Dieta frutti esotici o avocado. Benefici e contraddizioni sui reali benefici

Le proprietà dell'avocado e di altri frutti esotici sono spesso al centro di dibattiti. Ma in generale basta seguire la regola del buon senso. Quella cioè che invita a evitare eccessi con il consumo di qualsiasi alimento. Regola basilare per tutti i regimi alimentari che dovrebbero aiutare a ritrovare il peso forma.

Frutti esotici che passione: sono in tantissimi coloro che ne esaltano proprietà e benefici ma è bene precisare che non tutti i frutti esotici sono, in realtà, a basso contenuto calorico e che non sempre aiutano a dimagrire, anche se nella maggior parte dei casi potrebbe essere così.

Frutti esotici che aiutano a dimagrire e benefici

Tra i frutti esotici capaci di garantire ottimi benefici e che aiuterebbero a dimagrire ci sono:

ananas, inserita nelle diete dimagranti e anti cellulite per l'effetto diuretico, particolarmente consigliato anche alla fine di un pasto a base di carne o pesce perché contiene un enzima (bromelina) che favorisce la digestione delle proteine; kiwi, originario della Nuova Zelanda, ricchissimo di vitamina C, adatto a chi soffre di stitichezza ostinata e contiene appena 44 calorie ogni 100 grammi; babaco, frutto esotico non molto conosciuto, dal sapore dolce, che contiene solo 21 calorie ogni 100 grammi e contiene una discreta quantità di potassio; papaya, che facilita la digestione e contiene appena 28 calorie ogni 100 grammi; feijoa, ricca di vitamina C, di proprietà anti-invecchiamento, vitamina E, che blocca i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento dei tessuti, Omega 3 e grassi buoni e cento grammi di questo frutto contiene solo 46 calorie; pitaya, ricca di potassio, magnesio, fosforo, calcio, ottimo alleato di chi vuol rimanere in forma.

Avocado: benefici e controindicazioni

Anche l’avocado tra i frutti esotici particolarmente consigliati, originario del Messico e del Centro America. Anche se rispetto ad altri frutti sopra riportati contiene un numero decisamente più elevato di calorie, circa 160 calorie per 100 grammi, contiene molte fibre, grassi buoni, vitamine del gruppo B, vitamina K, potassio, vitamina E e vitamina C, che fanno di questo frutto un alimento ricco di proprietà eccellenti per la salute, capace di preservare da:

rischi di problemi cardiovascolari: obesità e infertilità; problemi intestinali; problemi delle funzioni cellulari e crescita dei tessuti, grazie all’elevata quantità di acido folico che contiene; problemi di controllo della pressione sanguigna grazie al potassio; problemi agli occhi, grazie a luteina e zeaxantina che contiene, importanti per la salute degli occhi e per combattere lo stress ossidativo.

Insieme ai tanti benefici che garantisce, tali da inserire l’avocado tra gli alimenti da consumare quando si è a dieta, esistono anche delle controindicazioni, che possono prevedere un’eventuale allergia a questo frutto, o problemi digestivi, effetto collaterale che potrebbe essere causato dai FODMAP, carboidrati a catena corta di cui l’avocado è ricco e che alcune persone non riescono a digerire, accusando gonfiore, crampi allo stomaco, diarrea.