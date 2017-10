Coca-Cola, numerosi servizi interessanti in una unica piattaforma per cercare lavoro

Coca-Cola piattaforma non semplicemente per cercare lavoro

Coca Cola lancia un interessante piattaforma che permette di trovare lavoro, ma non solo con una serie di servizi permette di avvicinarsi meglio all'intero mondo del lavoro capendo le proprie capacità, facendo colloqui e molto altro.

Il lavoro è uno dei problemi maggiori in tutta Italia sia per i giovani che meno giovani. E tutte le oppurtunità che nascono per poter migliorare la ricerca sono da analizzare e valutare bene, e apprezzare quando sono valide. E una novità in questo settore viene lanciato da Coca-Cola

Nuova iniziativa

Coca-Cola lancia una piattaforma che non solo permette di mettersi in contatto con il mondo del lavoro, ma permette attraverso corsi online e test oltre che i case hiystory multimediali di capire quali sono le necessità quando si lavoro in un ambiente di lavoro. Il progetto è già attivo sul sito ed è dedcato ai giovani, ma potrebbe essere ampliato a tutti ben presto. Il suo nome è #YouthEmpowered

Come funziona

Ci si iscrive gratuitamente e la piattaforma è divisa in quattro parti, una con una serie di test e corsi per comprendere le proprie capacità e attitudini.

La seconda parte, sono una serie di corsi e tutoail per imparare le fondamenta, dallo scrivere un curriculum adeguato, a gestire i social network in ottica di lavoro e conoscere, pi, come si dicava cosa serve, quali capacità sviluppare per vivere in azienda o ricoprire determinati ruoli

La terza parte permette di dialogare direttamente con dipendenti di Coca Cola o di azienda della sua catena per avere consigli online e conoscere la propria storia.

La quarta sezione, è, invece dove si trovano le offerte di lavoro, le aziende che ricercano. personale in quel determinato momemento