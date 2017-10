Depressione autunnale, stagionale: i sintomi, come ci sente. Rimedi e soluzioni

Come si manifesta la depressione autunnale e sintomi: chi colpisce e come curarla. Tutti i consigli dai professionisti del settore

Salutata ormai definitivamente la bella stagione estiva, ormai siamo entrati quasi nel pieno della stagione autunnale, quella che preannuncia in freddo inverno, quella in cui l'orario cambia, le giornate si accorciano e possiamo godere di meno ore di luce naturale che tanto piace d'estate quando alle 21 di sera si può ancora godere del tramonto. Venticello caldo sulla pelle, sole e luce lasciano ora il posto a pioggia, freddo e nebbia e la conseguenza per molti è quella della depressione autunnale.

Secondo i professionisti del settore, la depressione autunnale colpisce frequentemente chi già si trova in una situazione di equilibrio dell’umore precario ed è anche ben documentata nella letteratura scientifica del settore anche se, come gli stessi professionisti sottolineano, non può essere considerata una vera e propria malattia, perchè non impedisce lo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana.

Depressione autunnale: da dove nasce

La depressione autunnale può essere considerata diretta conseguenza del cambiamento climatico e di modificazioni ambientali e di stile di vita, manifestandosi con cambiamenti dell’umore, malessere generale associato al brutto tempo e alla riduzione delle ore di luce durante il giorno, eventi tipici dell’avvicinarsi dell’inverno. I sintomi della depressione autunnale possono essere dunque rintracciati in:

stanchezza e sensazione di fiacca; calo del tono dell’umore; modificazioni dell’appetito; modificazioni del ritmo del sonno, con sonnolenza eccessiva; scarso interesse per le attività che si svolgono di solito; tendenza a voler rimanere in casa e socializzare poco; difficoltà di attenzione.

Depressione autunnale: rimedi e soluzioni

Quali sono i rimedi a questa depressione autunnale? Secondo gli esperti, le soluzioni migliori per stare meglio e sentirsi bene in questo periodo di cambio di stagione, per abituarsi all’inverno, sono:

riempire la giornata di impegni e momenti interessanti ed evolutivi, ed esperienze piacevoli; mantenere relazioni sociali; essere protagonisti di esperienze positive e gratificanti; prendersi cura di sé e valorizzarsi; scegliere attività fisiche da praticare per svagare corpo e mente.