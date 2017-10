Patuelli, preoccupato per crisi banche dopo Npl Bce, licenziamenti e no Pos obbligatorio

Patuelli, presidente Abi, a 360 gradi sul mondo delle banche non nascondendo alcune preoccupazioni per diversi rischi che le banche italiane potrebbe incorrere dopo la decisione della Bce sugli Npl, i crediti deteriorrati e in generale per il mercato.

Il problema Bce

Le nuove condizioni poste dalla Bce sui crediti deteriorati di ridurre fortemente la tempistica per lo smaltimento preoccupa e non poco il presidente delle banche italiane che ha sottolineato di aver avvisato già il Governo che serve un intervento e, poi, una maggior coordinazione tra tutte le banche per evitare gravi problemi e rischi, tra cui in primis quello di una nuova chiusura dei prestiti, ma anche di peggiori per le banche più piccole e più in crisi.

Chiusure sportelli.

Ci saranno numerose alctre chiusure di sportelli e di filiali, ma nuovi uffici si apriraranno più per la consulenza finanziaria che per le operazioni tradizionali che saranno sostituite dall high tech. Certamente ci saranno licenziamento, ma ci sarà anche olto riqualificazione e specializzazione del personale

Pos obbligatorio.

Patutelli si dice favorevoli alla lotta contro l'evasione e il nero, ma non alle multe per i professionisti, i negozianti o gli artigiani che non utilizzino il Pos per il pagamento obbligatorio con carte di credito e bancomat in quanto poi sarebbero complessi e qausi impossibili i controlli. Meglio dei meccanisimi di micro-incentivi sulle tasse per chi utilizza i bancomat e i pagamenti elettronici

Commissioni inchiesta operato banche

Patuealli si dice assolutamente neutrale e dice che chi sarà nominato persona o ente ad analizzare e averificare quanto è successo e in generale cosa sta accadendo a livello bancario se le regole sono o statte rispettate verrà da lui accettato e se possibile aiutato nel fornire tutto quanto gli verrà richiesto.