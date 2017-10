Ntv: nuove assunzioni Italo per differenti posizioni in tutta Italia

Nuove assunzioni 2018 da Ntv per Italo ma non solo: le ulteriori possibilità di assunzione da parte di altre aziende ed enti

Sono in arrivo dodici nuovi treni Italo e con essi nuovi piani di assunzioni da parte di Ntv: secondo quanto riportano le ultime notizie, sarebbero in programma ben 160 nuove assunzioni, tra steward di bordo, hostess e assistenti per i viaggiatori. Chi sarà selezionato da Ntv dovrà frequentare un corso di formazione che inizierà a gennaio 2018 e avrà durata di un mese. I colloqui pre-selettivi si terranno il 13 ottobre a Rimini.

Nuove assunzioni per Ntv Italo

Tra le figure professioni ricercate da Ntv ci sono quelle dell'equipaggio di bordo per le postazioni delle sedi di Roma, Milano e Napoli, mentre si cerca personale di terra per l'assistenza ai passeggeri a Roma, Bologna, Brescia, Firenze e Milano. Le figure professionali ricercate in particolare, per sedi, sono:

Stage Content Editor, per la sede di Roma, è richiesto il Diploma di Laurea triennale e una buona conoscenza di programmi di fotoritocco; Responsabile alla Manutenzione, per la sede di Venezia, è richiesto almeno il Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza nel settore ferroviario; Specialista Assistenza Clienti per la sede di Roma, cui è richiesta la Laurea in economia aziendale ed esperienza nel Contact Center e nella gestione della clientela; Addetto Internal Audit per la sede di Roma, cui è richiesta la Laurea in Economia o Ingegneria, esperienza pluriennale nel settore; Pricing Manager, per la sede di Roma, cui è richiesta la Laurea magistrale in Economia/ Ingegneria/ Matematica/ Statistica ed esperienza in Revenue Manangement.

Oltre alle posizioni disponibili sul sito di Italo, Ntv ha programmato per il 2018 altre 45 assunzioni, 15 delle quali presso le stazioni di Bologna, Firenze, Brescia, Milano e Roma e 30 come personale di bordo con base presso le sedi di Milano, Roma e Napoli. Chi fosse interessato a queste offerte di assunzione può inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo di posta elettronica recruitingitalo@ntvspa.it. #offertedilavoro #ItaloNTV

Ulteriori aziende che assumono

Ma sono diverse le assunzioni in programma attualmente anche presso altre aziende. A Roma è stato indetto un nuovo bando di concorso per la scuola dell'infanzia per 50 insegnanti da inserire nella scuola dell'infanzia a tempo pieno ed indeterminato. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro il 26 ottobre. I requisiti richiesti sono:

aver svolto 3 anni di servizio, anche non consecutivi e a tempo determinato, presso l'Ente di Roma, e con mansioni relative all'insegnamento della religione; avere un titolo di studio approvato dalla Santa Sede; essere cittadino italiano o appartenere ad uno degli Stati dell'UE; essere fisicamente idoneo a tutte le mansioni previste dall'incarico; godere dei diritti politici e civili; non avere condanne penali a proprio carico; non avere a proprio carico accuse di false dichiarazioni o di produzione di documenti non autentici.

Anche il Gruppo editoriale Rcs cerca nuove figure da assumere presso le proprie sedi. Per la sede di Milano cerca segretaria di redazione, area libri, aree redazionali e che collabori attivamente al processo editoriale, dal momento successivo all’acquisizione dei diritti sul libro fino a dopo la sua pubblicazione, con mansioni organizzative e amministrative, gestendo i contatti con autori, traduttori, scout, clienti, fornitori. La figura si occuperà in particolare di:

creazione a sistema delle anagrafiche per ciascun titolo e aggiornamento costante nelle diverse fasi della lavorazione del libro; gestione dei vari fornitori redazionali e inserimento a sistema degli ordini di acquisto per ogni fattura relativa alle varie lavorazioni del libro; gestione delle ristampe; stesura e invio di contratti di traduzione, art direction, curatela, illustrazioni, lavorazioni redazionali; gestione corrispondenza con agenzie e editori stranieri; attività di gestione segreteria varia.

I requisiti richiesti sono:

aver conseguito laurea in materie umanistiche; ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale; esperienza di circa 2 anni in posizioni affini; buone competenze redazionali; spiccate capacità organizzative e orientamento al problem solving.

Nuove assunzioni in programma anche per Poste Italiane che cerca, in particolare, 1.500 persone da inserire nel comparto e-commerce, all’indomani dell’accordo con il colosso americano delle vendite online Amazon. Delle 1.500 posizioni aperte, 200 sono destinate alla regione Lazio e 109 assunzioni avverranno a Brescia, altre a Rovereto, a Trento e in molte province Italiane. Chi fosse interessato all’offerta può semplicemente visitare la sezione Lavora con noi del sito ufficiale di Poste Italiane e inviare il proprio curriculum vitae dalla pagina erecruiting.poste.it.