Acqua: tutti i benefici, compresi i non scontati

L’acqua contiene proprietà eccezionali per il nostro organismo: l’acqua è la molecola più comune sia negli organismi sia nell'ambiente (capacità dei comparti dell'acqua); costituisce il 70% della massa cellulare ed è utilizzata dagli organismi sia per tenere in soluzione entro le cellule molte molecole in modo che possano reagire in processi metabolici (l’acqua nei metabolismi), sia per trasportare molecole da una cellula all'altra (biochimica del ciclo del carbonio). L’essere umano è fatto per il 65% d’acqua e, infatti, non è un caso che sia proprio questo il nostro elemento preferito.

I benefici dell’acqua: quelli più noti e i meno scontati

Se è vero, da un parte, che bere acqua fa bene al nostro organismo perché pulisce e idrata, aiuta a regolare la temperatura e a mantenere le funzioni corporee, benefici decisamente ben noti di questo elemento, dall’altro, vi sono tanti altri benefici che l’acqua è in grado di assicurare e per nulla scontati. Tra questi quello di riuscire a garantire un benessere psico-fisico generale.

Secondo il biologo marino Wallace J. Nichols, infatti, immergersi nell’acqua, oltre a tonificare e rilassare, ha un effetto rigenerante sul sistema nervoso, stimolando il nostro grado di felicità e quando ci lasciamo trasportare dalle onde ci riconnettiamo al nostro lato più fanciullesco, l’ansia diminuisce e respiriamo meglio, con conseguenze positive a livello psicofisico. Per un generale benessere fisico, l’ideale sarebbe abbinare bagni in acqua, dolce o salata, a lunghe passeggiate sul bagnasciuga, meglio se al mattina o nel tardo pomeriggio. L’acqua, inoltre:

aiuta a perdere peso; purifica l’organismo dalle tossine; aiuta a digerire più facilmente; migliora le prestazioni fisiche; bere un bicchiere d’acqua prima di un pasto aiuterebbe a sentirsi soddisfatti più velocemente e aiuterebbe ad apportare meno calorie.

Il consumo di acqua, infatti, secondo uno studio del 2010 del Dipartimento di Nutrizione Umana, Cibo e Esercizio in Virginia ha dimostrato come il consumo di acqua riduca notevolmente l'assunzione di calorie tra gli adulti di mezza età e gli anziani.

Bere acqua per dimagrire e mantenere i reni puliti

Per il resto si sa molto bene come l’acqua sia fondamentale per perdere peso, perché riesce a dare una sensazione di sazietà contribuendo a mantenere il metabolismo in funziona e rappresenta un’ottima alternativa alle bibite gassate e ai succhi di frutta che contengono molti zuccheri e calorie, inoltre non ha calorie. Oltre ad aiutare a dimagrire, il consumo di acqua garantisce un buon funzionamento dei reni e quando beviamo acqua, questa contribuisce a diluire sali e minerali con cui il corpo forma dei sassolini che solitamente vengono espulsi attraverso l’urina e se, infatti, una persona non beve acqua a sufficienza, tende a sviluppare calcoli renali.