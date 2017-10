Risparmiare 1000 euro al supermercato nel fare la spesa. La classifica di Altroconsumo supermercati più convenienti

C'è un'inchiesta molto interessante di Altroconsumo sui supermercati più convenienti per fare la spesa. La nota associazione indipendente e senza fini di lucro ha visitato 68 città italiane e ben mille punti vendita, ma ha soprattutto rilevato oltre un milione di prezzi alla scoperta del supermercato più conveniente d'Italia. Un lavoro certosino che ha fornito risultati sorprendenti su molti versanti così come conferme a quello che è il sentire comune. Alla fine dei giochi, il risparmio di spesa complessivo su base annua è di oltre 1.000 euro in base alla città in cui si vive e alla catena di Gdo ovvero Grande distribuzione organizzata (e non) scelta. Mica poco.

Il punto è che i prezzi cambiano da un negozio all'altro e la differenza per uno stesso articolo può essere considerevole. La meritoria indagine svela che i costi possono essere più salati del doppio. Di più: siccome la spesa cambia in base alla composizione della famiglia e alle possibilità economiche, basandosi sui dati di consumo dell'Istat, Altroconsumo ha anche calcolato quanto i tre profili analizzati - coppia, anziano solo o famiglia con figli - possono risparmiare cambiando tipo di spesa.

Dove fare la spesa?

Ci sono due modi per leggere le classifiche. Da una parte c'è quella a livello territoriale ovvero si individua la propria città e si va alla ricerca del supermercato più economico. Tanto per fare un esempio, viene fuori che sia a Milano e sia a Roma, il punto vendita in cui conviene fare la spesa fa parte della catena Esselunga. Più precisamente, nel capoluogo lombardo, il risparmio massimo in città è pari a 1.021 euro con un ulteriore risparmio scegliendo i prodotti a marchio commerciale (1.990 euro) e il discount più economico (2.944 euro). Nella Capitale, il risparmio massimo in città è pari a 1.226 euro con un ulteriore risparmio scegliendo i prodotti a marchio commerciale (1.782 euro) e il discount più economico (2.736 euro).

In seconda battuta è possibile procedere con una lettura su larga scala ovvero capire qual è il supermercato meno caro su base nazionale. E in questo caso sono quattro le graduatorie elaborate da Altroconsumo, tutte pubblicate nell'ultimo numero del mensile e sul sito web. La prima riguarda i prodotti di marca ovvero è composta dai supermercati più conveniente se si è solit riempire il carrello di alimenti, detersivi, saponi che portano il marchio delle aziende leader di mercato. Il valore assegnato è stato pari a 100 alla catena più conveniente.

Esselunga 100 Alì 101 U2 Supermercato 102 Bennet 102 Panorama 103 Famila 103 Auchan 103 Ipercoop 103 Iper 103 Interspar 104 Conad Ipermercato 104 Coop 104 Conad Superstore 104 Pam 104 Iper Simply 105 Conad 105 Il Gigante 106 Simply 106 Carrefour 106 Sigma 106 Eurospar 107 Tigre 108 Carrefour Market 109 Emme Più 111

La seconda classifica fa riferimento ai supermercati più convenienti per chi fa la spesa basata su prodotti a marchio commerciale. Quasi tutti i supermercati, fa notare Altroconsumo, hanno una linea di prodotti marchiati con il logo della catena. Indice 100 va sempre al punto vendita più conveniente. Le classifiche, occorre rilevare, valgono anche se si fa la spesa con i prodotti che premiamo come miglior acquisto. Ecco allora:

Auchan 100 U2 Supermercato 104 Conad Ipermercato 106 Conad 107 Interspar 108 Conad Superstore 109 Coop 113 Eurospar 113 Ipercoop 114 Iper Simply 114 Carrefour 114 Bennet 115 Esselunga 117 Panorama 119 Iper 119 Famila 120 Pam 121 Tigre 122 Alì 122 Carrefour Market 126 Simply 127 Il Gigante 134 Sigma 147 Emme Più 150

Chi non bada al marchio e alla pubblicità, ma è interessato solo a fare le spesa più economica possibile, può consultare questa classifica elaborata da Altroconsumo. Trovano spazio i supermercati più convenienti per chi fa la spesa riempiendo il carrello solo con i prodotti dal prezzo più basso.

Lidl 100 Eurospin 100 In’s Mercato 105 Auchan 108 Prix Quality Discount 109 Tuodì Market 110 Todis 110 D-Più Discount 112 Md Discount 112 U2 Supermercato 114 Iper 115 Esselunga 118 Iper Simply 119 Ipercoop 124 Coop 124 Penny Market 124 Carrefour 125 Panorama 127 Alì 127 Bennet 128 Interspar 130 Pam 133 Conad Ipermercato 133 Il Gigante 134 Tigre 136 Simply 136 Eurospar 138 Conad Superstore 138 Famila 140 Conad 140 Carrefour Market 147 Emme Più 155 Sigma 168

Infine, questa classifica è la sintesi delle altre tre classifiche e considera una spesa più realistica, fatta con prodotti di fascia alta (quelli di marca), di fascia media (a marchio commerciale) e di fascia bassa (i più economici). Come criterio di selezione, rileva Altroconsumo, l'insegna è stata presente almeno in una regione.

Auchan 100 Ipercoop 103 Interspar 104 Coop 104 Iper 104 Famila 105 U2 Supermercato 105 Alì 106 Esselunga 107 Panorama 108 Bennet 108 Eurospar 108 Pam 108 Conad Ipermercato 109 Iper Simply 110 Simply 111 Carrefour 111 Conad Superstore 112 Conad 113 Carrefour Market 116 Il Gigante 117 Sigma 119 Tigre 120 Emme Più 127