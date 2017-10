Ntt Data: 350 assunzioni, molteplici profili in tutta Italia. Costanti investimenti, mille già avvenute

Ecco le più interessanti proposte di lavoro di alcune delle principali aziende presente in Italia: da Ntt Data a Ntv passando per Poste e Enel, offerte anche a tempo indeterminato.

Ntt Data ricerca numerose personale con diversi profili, esperienza (o senza) in numerose regioni e città italiane, dopo che mille assunzioni sono già avvenute e si progettano ulteriori investimenti nel nostro Paese

Non sembra avere pausa la ricerca di personale qualificato da parte di Ntt Data. La multinazionale giapponese si rivolge al mercato del lavoro italiano e per le sedi di Cosenza, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino e Treviso ha elaborato una campagna di reclutamento di 350 figure che, nel corso del 2018, si andranno ad affiancare al migliaio già assunto. Stiamo parlando di una grande azienda informatica dal fatturato mondiale di oltre 10 miliardi di dollari che opera nei settori Assicurativo, Automotive, Energia e Utilities, Manufacturing, Media e Intrattenimento, Pubblica Amministrazione, Retail, Servizi bancari e finanziari, Telecomunicazioni, Trasporto e Logistica.

Ntt Data: 350 assunzioni ma selezioni aperte adesso

La nuova ondata di assunzioni è prevista per il prossimo anno, ma già in questo ultimo scorcio del 2017, sono in corso le selezioni di figure lavorative ben precise per le varie sedi italiane:

Progettista Campaign Management/Direct Marketing per la sede di Milano Consultant funzionale ambito Pagamenti per la sede di Milano Specialista Senior BI - Architetto Qlikview/Sense per la sede di Milano Junior UX Designer per la sede di Treviso Developer Salesforce per la sede di Rom Solution Architect Salesforce per la sede di Roma Front-end Developer per la sede di Milano Testing Engineer per la sede di Milano Project Manager in ambito Mobile per la sede di Milano Data Scientist Consultant per la sede di Milano Senior Consultant SAP FI per la sede di Milano IT Program Management Consultants per la sede di Treviso Mobile Developer/Team Leader per la sede di Milano Junior Consultant ambito Security per la sede di Milano Junior Consultant IoT per la sede di Milano Junior Consultant BI-Big Data per la sede di Milano Software Developer Engineer per la sede di Milano

Per candidarsi ovvero per avere maggiori informazioni informazioni in relazione alle competenze richieste e all'offerta di lavoro di Ntt Data occorre collegarsi sul sito ufficiale dell'azienda alla sezione Lavora con noi e controllare le posizioni aperte. La stessa pagina web sarà utile al momento della campagna di assunzioni nel 2018.

Offerte di lavoro Ntv, Poste Italiane, Enel

Non solo Ntt Data, ma anche altre importanti società operanti sul territorio italiano sono alla ricerca di lavoratori e professionisti da assumere con contratti a tempo determinato o indeterminato C'è la società ferroviaria Ntv, ad esempio, attualmente alla ricerca di cinque profili:

Responsabile Impianto Manutenzione per la sede di Venezia Stage Content Editor per la sede di Roma Specialista Assistenza Clienti per la sede di Roma Addetto Internal Audit per la sede di Roma Pricing Manager per la sede di Roma

Anche in questo caso, il punto di riferimento è il sito ufficiale della società (ntvspa.it), ricordando come sia sempre possibile sia inviare una candidatura spontanea e sia partecipare alla selezione di 45 tra hostess e steward presso le stazioni di Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Napoli e Roma.

Da una società all'altra, ecco Enel (enel.it) che, quando non si appoggia ad agenzie del lavoro, procede in autonomia nella ricerca di personale. La posizioni adesso aperte sono:

Solutions Architect Specialist per la sede di Pozzuoli Service Designer per la sede di Roma UX/UI Specialist per la sede di Roma Data scientist Specialist - Mercato italia per la sede di Roma Industrial Planning Specialist per la sede di Roma Financial Valuation Specialist per la sede di Roma Industrial Control Specialist - E-Solution per la sede di Roma Senior Billing Developer per la sede di Roma Senior Data scientist - Mercato italia per la sede di Roma Business analyst pricing Supply per la sede di Roma Biling Developer Specialist per la sede di Roma Load Energy Forecasting Analyst per la sede di Roma Service Design Specialist - Mercato italia per la sede di Roma Senior Service Design - Mercato italia per la sede di Roma Digital Contact channel developer - Mercato italia per la sede di Roma OT Cyber Security Engineer per la sede di Roma

Infine, Poste Italiane (poste.it) è alla ricerca di portalettere per il Trentino Aldo Adige la provincia di Bolzano. Propone un contratto a tempo determinato da novembre 2017, in relazione alle esigenze aziendali. Indispensabile la conoscenza di italiano e tedesco.