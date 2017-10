Formula 1 Giappone streaming senza abbonamento tv. Come vedere la gara gratis

La Ferrari è come una donna forte e bellissima, ma molto, troppo fragile. Singapore e la Malesia, sono stati tribunali più perentori della Cassazione. In Giappone l'imperativo per Vettel sarà vincere

Come vedere il gran premio di Formula 1 in Giappone live gratis in streaming

La riflessione è giunta direttamente dai vertici della Rossa. Cioè dal Presidente Sergio Marchionne che non ha potuto fare altro che ribadire un concetto che i ferraristi hanno potuto verificare sul campo, o meglio in pista. La Ferrari è come una donna forte e bellissima, ma molto, troppo fragile. Singapore e la Malesia, sono stati tribunali che hanno emesso sentenze più perentorie di quanto sarebbe stato in grado di fare perfino la Cassazione. I due Gran Premi hanno messo in vetrina una Ferrari in grande spolvero per quel che riguarda le performance. Ma la stessa efficienza non è stata dimostrata nella gestione delle gare, vedi Singapore, e nell’affidabilità, vedi quello che è successo a Vettel in Malesia.

E così il sogno mondiale assomiglia sempre di più a un miraggio dai contorni sempre più sfocati. Legittimo lo sfogo del presidente visto che attualmente sono trentaquattro le lunghezze da recuperare per quanto riguarda la classifica piloti. Quella costruttori, poi, è un vero e proprio schiaffo sulla carrozzeria rosso fuoco della Ferrari da parte di una Mercedes che viaggia con un margine di tutta sicurezza verso l’ennesimo trionfo. La curiosità è grande e incoraggerà le ricerche per chi ha deciso di vedere il Gran Premio di Formula 1 del Giappone in streaming. Magari perché, pur senza abbonamento alla tv, non ci rassegna a perdersi un appuntamento del genere. Per questo molti ancora in dubbio su come vedere la gara gratis opteranno quasi sicuramente per una delle diverse opportunità che lo streaming, quello di qualità e del tutto legale, offre al proprio affezionatissimo pubblico. Prestazione e affidabilità, binomio inscindibile nell'arco di una stagione per continuare a coltivare ambizioni di titolo.

Streaming Formula 1 Giappone Rai e senza abbonamento tv Sky

Lo streaming, senza dubbio una soluzione legale se si pone la necessaria attenzione alle ricerche, rappresenta una delle possibilità preferite da chi si trova, per un motivo o per un altro, senza l’abbonamento alla tv, per vedere anche il Gran Premio di Formula 1 che si correrà in questo fine settimana in Giappone. Molti ormai non riescono a rinunciare a questa possibilità anche perché oltre ad essere gratuita e legale a volte riesce a garantire anche immagini di discreta qualità. Certo, c’è bisogno di una buona dose di fortuna, ma per i più audaci quest’aspetto potrebbe rappresentare una sfida stimolante. Saranno tanti anche questa volta quelli che sceglieranno lo streaming, legale e sicuro, per vedere il gran premio di Formula 1 in Giappone.

Anche perché questa corsa non verrà trasmessa live dalla Rai che manderà le immagini solo in differita. Per questo motivo lo streaming è ancora più importante. Visto che questo Gran Premio verrà trasmesso da Sky in esclusiva per i propri abbonati che potranno vedere la corsa anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go acquistando anche il singolo evento se possessori dell’apposito device, lo streaming resta l’unica soluzione per vedere la corsa live per chi è senza abbonamento tv.

Streaming Formula 1 Giappone siti emittenti fuori dall’Italia

Fatta questa premessa passiamo in rassegna i vari modi con cui si può vedere lo streaming del Gran Premio di Formula 1 che si correrà in Giappone. E farlo in maniera del tutto legale. La gamma di possibilità disponibili è davvero ricca grazie alle tante scelte che possono assecondare le esigenze più disparate. Per esempio ricercare sul web i siti delle emittenti non italiane è una delle opzioni preferite, forse perché la più conosciuta ed utilizzata, almeno fino ad oggi. Bisogna in qualche modo fare attenzione quando si iniziano le ricerche dei siti perché

Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; Radio Cadena Nacional in Colombia; Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; Georgia Public Broadcasting in Georgia; Yleisradio Oy in Finlandia; Österreichischer Rundfunk in Austria; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; Hrvatska radiotelevizija in Croazia; China Central Television in Cina; RedTeleSistema in Ecuador.

Come vedere Formula 1 Giappone gratis siti dei bookmaker

Se ancora non avete della Formula 1 in streaming legale e gratis attraverso i siti dei bookmaker è una delle novità che si sta diffondendo sempre di più anche nel nostro Paese. Un’opportunità da non perdere per quelli che per scelta o necessità si trovano nella condizione di essere senza abbonamento. Innanzitutto è necessario cercare i siti dei bookmaker che offrono questo servizio, perché non capita sempre. Sarà obbligatorio, ad ogni modo, registrarsi alla piattaforma che si è deciso di utilizzare, aprire una linea di credito online e dimostrare di essere giocatori attivi, cioè di scommettere con un certa frequenza.

Ma per chi è alle prese con il mondo delle scommesse da un po’ di tempo a questa parte, non si tratta certo di una novità e può aggiungere anche l’emozione di vedere live streaming il Gran Premio di Formula 1 in Giappone. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.