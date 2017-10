Formula 1 Giappone streaming per vedere gara live gratis diretta

La Ferrari sta vivendo un paradosso in questi ultimi gran premi. Ha due marce in più. Ma questa superiorià non si è tradotta in punti utili a riconquistare la vetta della classifica piloti con Vettel

Non c’è sosta per il grande circus della Formula 1 che ormai è giunto alle fasi cruciali della stagione agonistica. Dopo la Malesia le monoposto si sfideranno in Giappone e il canovaccio sarà sempre lo stesso. Con la differenza che il lumicino delle speranze ferrariste legate a una difficilissima rimonta di Vettel su Hamilton che attualmente guida la classifica piloti, diventa sempre più fioco. La Ferrari sta vivendo un paradosso in questi ultimi gran premi. Da un lato ha dimostrato, almeno in quest’ultima fase, a partire dal dopo Monza, di avere due marce in più rispetto alla concorrenza, compreso la Mercedes. Ma questa superiorità nelle prestazioni, anche evidente e rimarcata nei giorni della vigilia anche dal presidente Sergio Marchionne, non si è tradotta in punti mondiali vuoi per gli errori commessi da Vettel, vuoi per la poca, anzi quasi nulla affidabilità della monoposto. Con pesanti ripercussioni su una classifica mondiale che in pochissime settimane ha cambiato leadership.

Dopo quest’appuntamento resteranno quattro gare. Poche, troppo poche per potersi permettere altre incertezze. Se Vettel e la Rossa credono davvero di poter invertire la rotta devono dimostrarlo proprio a partire dal Gran Premio del Giappone. Farlo dopo potrebbe essere davvero troppo tardi. In questo folle tentativo la scuderia di Maranello non sarà lasciata sola. I tifosi della Ferrari, infatti, seguiranno in tutti i modi la gara. Senza tralasciare lo streaming, quello legale ovviamente, per vedere la gara live.

Streaming gratis Formula 1 Giappone

Lo streaming, legale e anche gratis, del gran premio di Formula 1 che si corre in Giappone resta uno dei modi preferiti per vedere gratis la gara di Formula 1 che si corre in Giappone. Anche perché, in questa circostanza, la Rai non trasmetterà le immagini in diretta, ma solo la differita e quindi l’esclusiva Sky, che manda le immagini solo agli abbonati, spinge quelli che non hanno l’abbonamento a gettarsi nelle braccia dello streaming. Ovviamente quello legale e sicuro.

Anche questa volta la Mercedes di Lewis Hamilton partirà con i favori delle previsioni. Il pilota britannico può correre certamente con maggiore serenità rispetto al ferrarista Vettel che deve vincere per provare a centrare un’impresa che avrebbe dell’incredibile. E il tedesco ha già dimostrato di perdere la lucidità se messo sotto pressione. Aspetto che Hamilton ha stigmatizzato qualche giorno fa con una dichiarazione che sembra aver toccato il nervo scoperto del tedesco. Sarà interessante quindi capire cosa succederà in Giappone e per farlo non resta che tenere con gli occhi incollati a tv, smartphon o computer le migliaia di tifosi che non vorranno perdersi nemmeno una curva del gran premio della Giappone. E saranno in molti quelli che sceglieranno di farlo usufruendo di una delle tante e tutte legali alternative fornite dallo streaming.

Siti fuori dai confini per streaming Formula 1 Giappone

Quelli che sceglieranno di vedere in streaming, ovviamente quello legale e di buona qualità, il Gran Premio di Formula 1 che si correrà in Giappone e sono alla ricerca di qualche suggerimento su come fare potranno senza dubbio iniziare le ricerche sul web per trovare i siti delle emittenti non italiane. Una modalità che ha acquisito molti consensi nel popolo dello streaming visto che consente di vedere l’evento prescelto in maniera gratuita e, con un pizzico di fortuna anche con immagini di discreta qualità. Se ritenete che questa soluzione sia la più congeniale alle vostre esigenze allora potreste provare con alcuni siti:

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; Yleisradio Oy in Finlandia; Österreichischer Rundfunk in Austria; Georgia Public Broadcasting in Georgia; Hrvatska radiotelevizija in Croazia; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; China Central Television in Cina; Radio Cadena Nacional in Colombia; RedTeleSistema in Ecuador.

Formula 1 Giappone live streaming diretta gratis

Infine si potrebbe optare per l’altra soluzione che sta trovando sempre maggior spazio anche in Italia perché sono sempre di più quelli che la scelgono per porre fine ai dubbi su dove vedere il Gran Premio di Formula 1 che si correrà in Giappone in questo fine settimana. Si tratta dei portali dei bookmaker che offrono una possibilità che si sta diffondendo sempre di più anche tra gli appassionati di motori e di scommesse. Che, quindi accettano di buon grado la necessità di registrarsi alla piattaforma scelta ed aprire un conto.

Per avere la possibilità di vedere l’evento in questione tutto questo non basta perché è necessario anche dimostrare di essere giocatori attivi. Gli appassionati che cercano ulteriori soluzioni che danno la possibilità di accedere alle immagini attraverso iPhone, iPad, smartphone e tablet, potranno scaricare gratuitamente l’App Official F1. Possibilità valida per chi possiede device equipaggiati con sistema operativo Android.