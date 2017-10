Formula 1 Giappone streaming live gratis da vedere

In caa Ferrari non c’è più tempo per le recriminazioni. Bisogna fare assolutamente risultato a Suzuka: bisogna vincere. Sebastian Vettel ne è consapevole. E anche Raikkonen dovrà fare la sua parte

Le prime prove libere disputate sul circuito di Suzuka in Giappone hanno evidenziato qualcosa che già si sapeva. La Ferrari, dopo il gran premio d’Italia, ha cambiato letteralmente passo. Progressi che le hanno consentito di battere spesso la concorrenza a livello di prestazioni, ma, a causa di errori commessi dal pilota di punta ovvero Sebastian Vettel, in lotta per il titolo mondiale proprio con Lewis Hamilton e di troppi problemi legati all’affidabilità, questa superiorità non si è tradotta in punti necessari a recuperare il gap dalla leadership del pilota britannico.

Ma adesso non c’è più tempo per le recriminazioni. Bisogna fare assolutamente risultato a Suzuka: bisogna vincere. Vettel ne è consapevole, e ci mancherebbe altro, e ha dovuto dar fondo a tutte le sue conoscenze zen per lasciarsi alle spalle i disastri degli ultimi gran premi. Che hanno evidenziato aspetti caratteriali del tedesco, fino a questo momento poco conosciuti. Come la sofferenza alle pressioni esterne. Ed Hamilton che ha intuito forse prima di tutti questo tallone d’Achille, ne ha approfittato eccome. Un mondiale si vince anche così. Gli appassionati di Formula 1 hanno già messo in moto le ricerche per vedere l’appuntamento in streaming live gratis. Effettivamente si tratta di un evento da vedere a tutti i costi, scegliendo magari l’alternativa migliore offerta dallo streaming.

Formula 1 Giappone streaming gratis

L’attesa per il semaforo verde che darà il via al gran premio di Formula 1 che si correrà in Giappone sta per finire e cresce la tensione tra tifosi ed appassionati di questo sport e, soprattutto dei tifosi della Ferrari che non possono più aspettare e vogliono vedere come Vettel reagirà al momento no che dura ormai da troppo tempo. Alcuni si orienteranno sull’offerta dalla Rai che in questo caso però non trasmetterà la gara in diretta. Questa sarà una prerogativa di Sky che sarà l’unica emittente a mandare le immagini live del gran premio del Giappone. Ovviamente solo agli abbonati che potranno vedere anche in streaming, utilizzando l’apposita piattaforma Sky Go, l’evento in questione.

Streaming Formula 1 Giappone da vedere siti fuori dai confini

Chi deciderà, quindi, di utilizzare lo streaming, gratuito e legale, per assistere allo spettacolo del Gran Premio di Formula 1 che si correrà in Giappone, ed è indeciso su quale strada seguire viste le tante opportunità disponibili, potrà avvalersi, dopo un’attenta ricerca sul web, dei siti delle emittenti che operano al di fuori dall’Italia. Le ricerche rappresentano un momento cruciale perché bisogna individuare i siti giusti, quelli che mandano le immagini in maniera legale. E, magari, con un po’ di fortuna, anche di buona qualità.

Il Circus della Formula 1 approda a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, il sedicesimo appuntamento di questa appassionante stagione di Formula 1. E anche questa corsa avrà, a meno di clamorosi stravolgimenti, lo stesso tema che ormai da inizio stagione sta tenendo incollati agli schermi milioni di tifosi: il duello tra Mercedes e Ferrari. Tra Hamilton e Vettel.

E la situazione tra i due, dopo la pausa estiva, è cambiata parecchio. Il tedesco ha perso la leadership della classifica piloti a vantaggio del britannico che, approfittando dell’inaspettata vulnerabilità del pilota della Ferrari anche mentale, ha ampliato il margine di vantaggio potendo affrontare la coda della stagione con una serenità che in questo sport è una condizione indispensabile per raggiungere i propri obiettivi. Per la Rossa il gran premio del Giappone rappresenta quindi quasi un’ultima spiaggia. Fallire anche questa prova significherebbe quasi certamente dire addio a ogni sogno di gloria. Alcuni dei siti che potrebbero mandare le immagini del Gran Premio della Giappone di Formula 1 in streaming legale e gratuito sono:

Yleisradio Oy in Finlandia; Hrvatska radiotelevizija in Croazia; RedTeleSistema in Ecuador; Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; Georgia Public Broadcasting in Georgia; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; Radio Cadena Nacional in Colombia; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; China Central Television in Cina; Österreichischer Rundfunk in Austria.

Formula 1 Giappone streaming live gratis

Una delle novità che sta riscuotendo sempre maggior successo, soprattutto tra chi ama il mondo delle scommesse, è quella dei siti dei bookmaker che, però non mandano le immagini di tutte le gare e spesso richiedono la registrazione alla piattaforma e l’apertura di un conto online, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi. Comunque questa rappresenta ugualmente una valida alternativa per quelli che non sanno ancora dove vedere il Gran Premio di Formula 1 in Giappone. Per gli appassionati delle scommesse, i primi poi ad usufruire di questa opportunità, la possibilità di vedere in streaming, legale e di buona qualità, le immagini dell’evento prescelto rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.