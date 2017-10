Formula 1 Giappone streaming gratis live diretta

Non c’è sosta per il grande circo della Formula 1 che si è dato appuntamento in Giappone per un gran premio che potrebbe essere decisivo ai fini della classifica iridata che riguarda i piloti. Per quella dei costruttori, ormai, il discorso sembra chiuso a vantaggio della Mercedes. Gara che dovrebbe corrersi in condizioni asciutte. E non sarebbe male per la Ferrari che ha dimostrato di essere più competitiva. La Mercedes invece, potrebbe avvantaggiarsi di una gara bagnata. Vedere il gran premio di Formula 1 che si correrà in Giappone utilizzando una delle tante possibilità disponibili con lo streaming, quello legale e gratuito, sarà un’occasione in più per godersi lo spettacolo live gratis e in diretta.

La Formula 1 è entrata ormai nelle fasi cruciali della stagione e, a meno di un miracolo di Vettel il verdetto sembra ormai già scritto. La Mercedes e questa non è una novità, guida entrambe le classifiche con un discreto margine di sicurezza, soprattutto per quel che riguarda i costruttori. Ma la grande novità rispetto al recente passato è che finalmente la Ferrari ha dato filo da torcere riuscendo per larghi tratti a sopravanzare anche la scuderia anglo-tedesca. Poi, le performance di Vettel dopo la pausa estiva non sono state all’altezza della situazione e si aggiungono anche i problemi di affidabilità riscontrati nell’ultimo gran premio dalla scuderia di Maranello, si può capire il perché di un crollo che appare inarrestabile.

Non la pensano così i tifosi in rosso che nutrono ancora speranza. Come d’altra parte continua a fare Vettel, chissà con quale convinzione reale. Ma fino a quando la matematica lo consentirà, ogni epilogo può essere ancora possibile. Ovvio che i tifosi della Rossa sperano nell’imponderabile. Ovvio che Hamilton si guarderà bene dal commettere errori e baderà a gestire un vantaggio non grandissimo, ma tale da consentire di affrontare senza particolari affanni il finale di stagione. Cosa che non potrà fare Vettel.

Formula 1 Giappone streaming diretta legale

Tra le varie opzioni disponibili per chi sceglie di vedere in streaming il Gran Premio che si correrà in Giappone, un gradimento elevato per la vasta platea che deciderà di usufruire di questa modalità, lo stanno riscontrando i siti delle emittenti che operano al di fuori dall’Italia. Un modo del tutto legale per vedere in streaming gli eventi prescelti. Una modalità che offre un paniere ancora più ampio per la scelta migliore. Se scegliete quello dei siti streaming per vedere in diretta streaming legale il Gran Premio di Formula 1 che si corre in Malesia potreste provare con alcuni siti come per esempio:

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; RedTeleSistema in Ecuador; China Central Television in Cina; Österreichischer Rundfunk in Austria; Radio Cadena Nacional in Colombia; Yleisradio Oy in Finlandia; Georgia Public Broadcasting in Georgia; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; Hrvatska radiotelevizija in Croazia.

Streaming gratis Formula 1 Giappone su smartphone, tablet e Pc

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis e, soprattutto legale, su smartphone, tablet e Pc (o anche Mac) del Gran Premio del Giappone che si correrà questo fine settimana e rischia di essere decisivo ai fini del mondiale di Formula 1 non pochi sceglieranno l’alternativa offerta dalla Rai che però non manderà sempre live le immagini dei Gran Premi, ma soltanto la metà. Quando sarà previsto il real time sarà l’utente potrà scegliere anche di vedere le immagini sia in maniera tradizionale comodamente seduto in salotto sul proprio divano, oppure sul sito ufficiale di Viale Mazzini.

L’emittente di Stato ha anche creato una App che si potrà scaricare in maniera gratuita e darà la possibilità di avere sempre sott’occhio le informazioni che riguardano la stagione di Formula 1. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che le immagini verranno trasmesse in differita con uno slittamento di tre ore dallo start.

Vedere Formula 1 Giappone in streaming

Una delle novità che sta riscuotendo sempre maggior successo, soprattutto tra chi ama il mondo delle scommesse, è quella dei siti dei bookmaker che, però non mandano le immagini di tutte le gare e spesso richiedono la registrazione alla piattaforma e l’apertura di un conto online, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi. Comunque questa rappresenta ugualmente una valida alternativa per quelli che non sanno ancora dove vedere il Gran Premio di Formula1 che si corre in Giappone.

Ma per chi è alle prese con le scommesse si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.