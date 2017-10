Formula 1 Giappone streaming su siti, Rojadirecta, link per vedere live gratis diretta

Come vedere gran Premio di Formula 1 in Giappone in streaming con i siti web. No Rojadirecta

Le speranza dei tifosi ferraristi di festeggiare un titolo mondiale è appesa a un filo. Gli ultimi Gran Premi hanno messo in evidenza una Rossa in grande spolvero, dal punto di vista delle prestazioni. Ma tremendamente fragile dal punto di vista della tenuta e dell’affidabilità. Almeno questo è stato il verdetto di Singapore (dove però c’è stato il marchiano errore di Vettel a condannare il Cavallino Rampante) e in Malesia. Una macchina velocissima, ma incapace di capitalizzare al meglio questa superiorità. E allora la famelica Mercedes, con un rapace Hamilton ne ha potuto approfittare e, anzi, non credeva che quello che stava accadendo fosse reale. Forse il sottile gioco psicologico messo in atto dal pilota britannico ha scoperto alcuni lati nascosti del carattere di Vettel che ha commesso davvero troppi errori dopo la pausa estiva per poter pensare di meritare il titolo. Ma adesso queste riflessioni non possono aprire altre crepe nel campione tedesco che deve riuscire a concentrarsi esclusivamente sui tracciati. Nello specifico sul gran premio di Formula 1 in Giappone, prossima tappa del circo dello sport a quattro ruote forse più amato al mondo.

Testa bassa e pedalare si potrebbe dire. O, forse, testa bassa e accelerare. Questo sarà il motto di Vettel che per non spegnere anche l’ultima fiammella di speranza dovrà dare il meglio, vincere tutte le gare che restano e sperare, per una sorta di compensazione divina, che gli errori e le sventure che hanno caratterizzato questo spezzone della stagione, possano colpire anche la Mercedes, in testa alla classifica piloti con Hamilton, ma anche in quella costruttori, dove il margine è ancora più ampio. Ma siccome la speranza è l’ultima a morire, il popolo del web si è già attrezzato per vedere in streaming, legale e gratuito, sfruttando i vari siti che offrono questa possibilità il gran premio di Formula 1 che si corre in Giappone. Per evitare brutte sorprese è necessario sapere che non tutti i portali sono legali. Rojadirecta, per esempio, viene oscurato proprio a causa del mancato rispetto dei criteri di legalità di base. Vediamo allora quali sono alcuni dei link che potranno rivelarsi utili per vedere gratis in diretta un evento che promette grande spettacolo e suspense.

Streaming Formula 1 Giappone siti fuori dai confini

Tra le varie possibilità che lo streaming, quello legale ovviamente, offre alla vasta platea di tifosi ed appassionati che ormai non può fare più a meno di questa possibilità legale, gratuita e che può anche offrire immagini di discreta qualità, quella dei siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani rappresenta senza dubbio un’alternativa molto gettonata. Ecco qualche esempio che potrebbe fare al caso vostro: RedTeleSistema in Ecuador, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina, China Central Television in Cina, Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro, Radio Cadena Nacional in Colombia, Österreichischer Rundfunk in Austria, Hrvatska radiotelevizija in Croazia, Georgia Public Broadcasting in Georgia, Yleisradio Oy in Finlandia, Zweites Deutsches Fernsehen in Germania.

Formula 1 streaming Giappone link live diretta con Rai e Sky

Per vedere la Formula 1 in streaming, soluzione del tutto legale, si può approfittare anche dell’offerta Rai. Ma la tv di Stato, che ha realizzato un’apposita applicazione che si può scaricare ed installare gratuitamente sui dispositivi mobili, smartphone, tablet, Pc ed anche Mac, non manda in diretta tutti i Gran Premi. Il gran premio del Giappone, verrà infatti trasmesso in real time, ma bisognerà accontentarsi della differita. La diretta invece si potrà vedere, in esclusiva, sull’emittente Sky che trasmette live tutti i gran premi della stagione. E grazie alla piattaforma streaming Sky Go sarà possibile vedere i Gran Premi della Formula 1 anche in streaming legale e di buona qualità. Opzione valida solo gli abbonati o per quelli che, possedendo l’apposito decoder, decideranno di acquistare anche il singolo evento. Resta n piedi la possibilità di ricercare i link che offrono in maniera legale la possibilità di usufruire dello streaming.

Formula 1 streaming migliori siti web dei bookmaker Rojadirecta

La Formula 1 in streaming, legale e sicuro, si può vedere anche sfruttando i siti dei bookmaker. Spesso sono gli appassionati del mondo delle scommesse i primi ad utilizzare questa possibilità perché già conoscevano questi portali. La visione dell’evento prescelto è legata all’assolvimento di alcune operazioni preliminari come quella di iscriversi alla piattaforma prescelta, aprire una linea di credito e scommettere con un certa frequenza. Soluzione che offre lo streaming live, gratuito e del tutto legale. Per chi, invece, è alla ricerca di altre modalità che permettono di vedere il gran premio di Formula 1 in Giappone anche sui dispositivi mobili (iPhone, iPad, smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android) potrebbe essere interessante utilizzare l’app Official F1, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017. Purtroppo ci sono anche siti che non rispettano l’aspetto legale e per questo vengono oscurati. È il caso di Rojadirecta.