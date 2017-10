Pensioni usuranti e notturni: nuove regole 2017, documenti necessari per domanda INPS più semplice. Come procedere

Nuove procedure per domande più semplici all’Inps per accedere alla pensione anticipata con l’Ape social: cosa cambia

Sembrerebbe essere stata accolta la richiesta di novità per le pensioni di semplificazione delle procedure per la richiesta di pensione anticipata da parte dei lavoratori: stando, infatti, a quanto riportano le ultime notizie, un nuovo decreto del Ministero del Lavoro avrebbe definito procedure più snelle per la domanda di pensione anticipata per lavoratori usuranti e notturni. In Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le linee guida varate dal Decreto del Ministero del Lavoro sulla semplificazione della documentazione da produrre per provare di aver svolto un lavoro usurante e notturno e poter andare in pensione anticipata.

Nuove regole 2017 per domanda pensione per lavoratori usuranti e notturni

Secondo quanto confermano le ultime notizie, cambiano le regole per la presentazione della pensioni per l’ape social per chi svolge lavori usuranti e notturni e cambiano le procedure di presentazione dei documenti per ottenere la pensione anticipata. I lavoratori usuranti e notturni, infatti, se assunti a partire dall’11 gennaio 2008, non dovranno più inviare all’Inps i documenti che certificano il possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici pensionistici, ma dovranno comunque presentare alcuni documenti.

Documenti necessari per domanda pensione Inps più semplice

I lavoratori usuranti e notturni prima di inviare la domanda di pensione devono inviare una domanda all’Inps per certificare il possesso dei requisiti, entro il primo maggio dell’anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti agevolati e una volta che l’Inps certifica il possesso dei requisiti legati allo svolgimento di lavori usuranti o di turni notturni, è possibile poi inviare la domanda di pensione vera e propria. Se la domanda di pensione ape social per lavori usuranti viene inviata in ritardo, cioè dopo il primo maggio, il pagamento della pensione potrebbe slittare da 1 a 3 mesi. I lavoratori usuranti e notturni assunti dall’11 gennaio 2008 in poi non dovranno più inviare all’Inps i documenti che certificano l’esistenza del rapporto di lavoro per il periodo minimo necessario al riconoscimento dei benefici pensionistici. Per poter presentare la domanda di pensione anticipata per lavori usuranti, è necessario:

aver svolto tali mansioni per un periodo almeno pari alla metà della vita lavorativa o a 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; aver svolto turni notturni per un periodo almeno pari alla metà della vita lavorativa o a 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

Le nuove procedure semplificate non riguardano, però, i lavoratori usuranti e notturni del pubblico impiego che la domanda di pensione anticipata con l’ape social dovranno comunque inviare all’Inps: una certificazione dell’ente pubblico che attesti lo svolgimento e la durata delle attività lavorative e degli stipendi ricevuti. Potranno beneficiare delle pratiche di semplificazione tutti coloro che hanno svolto un lavoro dipendente per almeno sette degli ultimi dieci anni o metà della propria storia lavorativa. Soddisfacendo tutti i requisiti di pensione richiesti, sarà possibile presentare domanda di pensione anticipata già a partire da quest’anno a patto di aver raggiunto un’età anagrafica non inferiore ai 61 anni e 7 mesi e di aver maturato almeno 35 anni di contributi.

Domanda di pensione anticipata Inps per chi è stato assunto prima del gennaio 2018

I lavoratori assunti prima dell’11 gennaio 2008 per andare in pensione anticipata con l’ape social dovranno inviare all’Inps:

libro matricola; o il libro unico del lavoro; o il libretto di lavoro; il ruolo di equipaggio o la comunicazione al centro per l’impiego di assunzione, di cessazione ed eventualmente di variazione del rapporto di lavoro; il contratto di lavoro individuale, con indicazione dell’inquadramento e delle mansioni del lavoratore.

I lavoratori notturni dovranno invece presentare all’Inps:

contratto di lavoro individuale; cedolini paga con l’indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno.

Pensione prima con ape social e quota 41

Ricordiamo che lavoratori usuranti e notturni, se sono anche lavoratori precoci e hanno maturato almeno 12 mesi di contributi entro il 19esimo anno di età, possono accedere anche alla pensione anticipata ordinaria, con 41 anni di contributi.