Apetura Lidl Palermo, 25 assunzioni e ulteriori offerte lavoro in tutta Italia

Apre un nuovo punto vendita Lidl e sono al via assunzioni. Ma sono alcune migliaia le offerte di lavoro in tutta Italia

Assunzioni al via per il nuovo Lidl a Palermo.

Continua l'espansione di Lidl in Italia e questo significa anche nuovi posti di lavoro e assunzioni, così come sta avvendo in diverse altre aziende in Italia, nonostate la disoccupazione sia sempre a livelli molto alti

Lidl a Palermo

Lidl aprirà a Palermo, quattro giorni prima di Natale un nuovo supermercato in Sicilia, il suo 44esimo sull'isola, il settimo nel capoluoo e il seicentesimo in Italia a 25 anni dalla sua comparsa in Italia.

E con l'apertura vi saranno inizialmente 25 posti di lavori, ma altre assunzioni si andranno ad aggiungere. E poi c'è l'investimento che provocherà altri posti di lavoro perchè si tratta di una riqualificazione dell'intera zona, un'area commerciale già molto conosciuta ma ce verà rivista tutto con una spesa total di 10 milioni di euro pagati da Lidl.

Il progetto prevede un aumento dei giardini e del verde in generale, una ampia bonifica ambientale con eliminazione del numerose amianto presente e l'abbattimento di diverse costruzioni. Il supermercato sarà di 1400 metri quadri alimentato da energia verde rinnovabile attraverso un impianto fotovoltaico.

Le offeretd i lavoro saranno presenti sul sito web della Lidl Italia già da oggi e si potranno inviare i propri curccilum per partecipare alle selzioni in sede che avverranno a strettissimo giro

Esselunga in tutta Italia

Il 17 Ottobre vi sarà il Job Day di Esselunga un giorno dove la nota catane di supermercati inconterà le persone che hanno mandato i cv ( e li possono ancora mandare ) o che sonointeressate a cosnegnarli a mano per gli oltre 150 punti vendita in tutte le regioni italiane con oltre posti liberi, ma che si andranno ad incrementare e non poco quest'annoe nell'iniziod el 2018 basti pensare solo alle centinaia di assunzioni previste per la nuova esselunga con centro di smistamento annesso nel Lazio o quella in fase di ultimazione Bergamo dove verranno assunte 100 persone anche senza esperienza.

Altre offerte e posti di lavoro attuali

Al momento ci sonod a sottolineare sempre nel Lazio 900 assunzioni annunciate da Poste Italiane per l'accordo per unc entro di smistamento pacchi con Amazon, ma anche in tutta Italia Poste Italiane ricerca circa un migliaia di persone come si vede dal suo sito.

Altreofferte di lavoro arrivano anche da Enel in tutta Iutalia sia per tecnici che per persone con svariate esperienze da isnerire anche in uffici marketing, ufficiali del personale e commerciale. SOno numerose le posizioni aperte sempre sul sito ufficiale dell'azienda.