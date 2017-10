T-shirt per controllare cuore e respiro: la prima al mondo è italiana. La storia.

la prima maglietta al mondo wireless con tre funzioni di controllo per la nostra salute è stata realizzata in Italia, a Milano

Una maglietta, una semplice t-shirt può sembrare ad un primo sguardo, ma in realtà è una sofisticata maglia realizzzata dall'aziende L.I.F.E. Italia insieme al Centro Cardiologico Monzino che diventa disponibile daprima in ospedale e poi probabilmente in vendita.

Il nome di questa maglietta, realizzata con le più avazate tecniche è X10X.com è stata creata dal gruppo di lavoro guidato dal prof. Piergiuseppe Agostoni e per la prima volta integra tre elementi ovvero permette di registrare senza nessun cavo o elettrodo le attività dell'apparato cardio-respiratorio con tre sistemi elettrocardiogramma, polisonnografia e Holter. Simula questi, senza aver bisogno di indossarli ma registrandoli attraverso speciali sensori interni.

E come sottolinea il professore, proprio attraverso queste rilevazione fatte nell'arco contininuoo di 24 ore o più si possono trovare problemi non sospettabili o non così sempre facilmente rilevabili al momento di un unico esame.

Tecnicamente, registra la respirazione attraverso i movimenti della gabbia toracica, permette di analizzare problemi del sonno come apena e ipopnea e analizza in dodici elementi l'attività elettric del cuore

I Test

Prima della presentazione è stato effettuato un periodo di test tra numerose persone tra i 20-80 anni, tutte normali, non malate, i cui risultati saranno a breve disponibile. Il test è sempre stato effettuato all'interno del Centro Cardiologico Monzino