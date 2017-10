Ikea lancia cani e gatti linea e con tanti vantaggi venderà mobili tutto catalogo e personalizzati tutta Italia

Ikea ritorna protagonista con due annunci. Il primo è quello della vendita online di tutto il suo atalogo e anche di prodotti personalizzati online su Internet. Il secondo è una linea per cani e gatti e tutti gli animali domesti al via.

Tra i segreti del successo di Ikea c'è quello di guardare sempre oltre e di puntare sull'innovazione, prima e meglio degli altri, sempre lasciandosi guidare dalla semplicità. Ecco dunque che la nuova linea di mobili per cani e gatti deve solo superficialmente strappare un sorriso pensando ai modi con cui convincere il nostro amico a quattro zampe a mettersi comodo sulla nuova suppellettile. Dietro c'è uno studio approfondito e sagace, ispirato al business. E i fatti dicono come raramente il gigante del mobile low cost sbagli un colpo. Con Lurvig (peloso in italiano), si dice sicuro di fare centro in quel segmento di mercato rappresentato dagli attenti e premurosi possessori di un cane o di gatto. Anche perché i costi saranno tutti al ribasso: da meno di euro fino a 56 euro.

Mobili e accessori per gatti e cani

Come si riempirà allora la sezione animali nei punti vendita Ikea? Innanzitutto dalle cucce: non solo quelle tradizionale che stanno ben in qualsiasi abitazione, ma anche quelle più di tendenza e particolari. Poi ci sono gli indispensabili guinzagli, ciotole, lettiere e collari per ogni taglia e dimensione. Il plus è rappresentato dall'affiancamento di veterinari nella realizzazione di questi prodotti prima della loro messa a scaffale. E naturalmente ci sono anche i tanti, tantissimi giochi perché in fin dei conti qui da Ikea gatti e cani sono considerati come piccoli bambini. Tutto perfetto? Solo fino a un certo punto, tenendo conto che questi speciali mobili e accessori non sono per ora acquistabili in Italia (lo saranno a febbraio), ma solo in quattro mercati, di cui uno solo europeo. Esattamente Francia, Stati Uniti, Giappone e Canada.

Ikea pronta a vendere mobili online con diversi vantaggi

Presto non occorrerà muoversi fisicamente per andare ad acquistare i letti, armadi e comodini Ikea. La società svedese è infatti sul punto di stringere l'accordo per la vendita dei suoi prodotti sul web attraverso le principali piattaforme di commercio elettronico, Amazon o Alibaba ad esempio. Si tratta di una svolta, considerato come fino a questo momento Ikea abbia seguito la politica del fai-da-te anche nel rapporto con i clienti, nella scia di quanto viene chiesto per il montaggio dei suoi prodotti.

E i vantaggi dovrebbero esser molteplici per gli utenti interessati, in quanto potranno comprare mobili personalizzati grazie ad una serie di applicazioni in 3d che Ikea stessa sta per lanciare e poi la opossibilità di avere tutto il catalogo Ike disponibile non solo quello in esposizione.

Non solo, finalmente i mobili ikea saranno sperdi in tutta Italia, anche dove non ci sono negozi o magazzini vicini e secondo indiscrezioni i prezzi potrebbeoe ssere ancora più concorrenziali.