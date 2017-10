Sesso fa vivere più a lungo, longevi. Cosa piace e cosa cambia ad ogni età

I rapporti intimi tra uomini e donne cambiano con il passare del tempo, come dimostrano diverse ricerche e studi scientifici o meglio, cambiano le abitudini delle coppie che crescendo tendono a vivere i rapporti intimi in maniera diversa rispetto a quando si è più giovani. Ma come si vivono arrivati ad una certa età? Cambiano esigenze e trasporto? E tra i più giovani cosa accade? Una prima risposta che vi consigliamo di leggere è in questo articolo dove si analizzano le abitudini degli italiani nei rapporti intimi, cosa piace agli uomini e alle donne, quante vole si fa, etc, etc

Quando si è giovani

Quando si è più giovani farlo con il proprio partner è decisamente spontaneo e molto più intenso. Ma anche i giovani di oggi, in parte, esprimono titubanze che in tanti casi sono legati essenzialmente a questioni mentali, tra paure, ansie e tensioni che oggi la fanno sempre più da padrone tra i ragazzi. Sarebbe meglio quello di vivere la sessualità in maniera leggera e aperta, Stando a quanto riportano recenti ricerche, gli italiani, sia uomini che donne, vorrebbero avere un rapporto ogni 2-3 giorni per quasi il 50%, mentre per l'1% della popolazione il desiderio non sembrerebbe esserci mai. Cala dunque il desiderio tra gli italiani, sia tra i più giovani, sia tra i più adulti. Ma come cambiano i rapporti nelle persone più adulte?

Quando si arriva a 40 anni

Arrivare ai 40 anni rappresenta un momento molto delicato per le coppie, sia per le donne che per gli uomini, ma il momento può diventare decisamente molto appagante, nonostante iniziano a nascere alcuni timori, soprattutto di incapacità da parte degli uomini. Diversa sembrerebbe essere invece la posizione della donna che a 40 anni, secondo ecenti indagini, si sentirebbe in motlissimi casi molto affascinanti e belle. Del resto, le donne di oggi sono sempre più attente alla cura di corpo e mente, tanto da non dimostrare ormai quasi mai l'età che hanno: molto curate, attende a dettagli e particolari, molto impegnate. Il segreto sarebbe quella di coltivare sentimenti ed emozioni e rifugiarsi nell’intimità di coppia e si tratta del periodo in cui pervenire incontro soprattutto all'uomo sarebbe meglio concentrarsi sui preliminari.

Ma ben sappiamo che sono diverse le coppie che arrivate ad una certa età, nonostante tutto, cadono da questo punto di vista in un vortice negativo.. Una valida alternative potrebbe essere rappresentata da una terapia di coppia che se seguita in maniera accondiscendente da parte di entrambe i componenti della coppia può permettere di ritorvare una intimità persa non così difficile da recuperare. Basta, a volte, semplicemente riaccendere la scintilla.

Quando si arriva 50 anni

A volte i diversi limiti detti possono acuirsi con l’età e arrivati a 50 i rapporti intimi si vivono in maniera ancor decisamente diversa. Alcuni recenti studi scientifici hanno dimostrato che i rapporti intirmi maschile a 50 anni è molto più attenta ai preliminari e non rinuncia ad avere rapporti regolari, anche se con minore frequenza. Con il passare dell'età aumenta l'interesse per la qualità del rapporto, anche considerando che arrivati ad una certa età è impensabile avere ritmi e forze di quando si era giovani.

Da una recente ricerca è, infatti, emerso che le coppie di 50 anni e oltre non rinunciano alla regolarità, facendo l’amore almeno una volta alla settimana e dando particolare attenzione ai preliminari. Tuttavia, alla stessa età, cioè sui 50 anni, è anche facile che soprattutto gli uomini si ritrovino ad aver a che fare con problemi come calo del desiderio, andropausa, che da giovani più difficilmente non accadono. Ma anche in questi casi, non è così difficile con le possibilità attuali ritrovare una vita intima appagante.

