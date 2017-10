Lidl, differenti assunzioni in supermercati tutta Italia. Tante figure ricercate

Lidle offre lavoro. Sono diversigli stabilimenti della celebra catena della grande distribuzione che cercano personale in quanto di nuova apertura. Per questo motivo sono aperte tante posizioni

La buona notizia è circolata e la caccia all’annuncio si starà scatenando proprio in queste ore. Da quando, cioè. Sono venute alla luce alcune offerte di lavoro della Lidl Italia, la celebre catena che opera nelle catene della grande distribuzione che poi niente altro è che la divisione italiana della multinazionale Lidl Stiftung & Co KG di proprietà della holding Schwarz.

Una rete che in Italia conta circa seicento punti vendita su tutto il territorio nazionale e una squadra di dipendenti che si aggira intorno alle dodicimila unità. Si tratta della necessità di mettere a segno differenti assunzioni in alcuni supermercati in tutta Italia. Una possibilità che potrebbe essere comoda per tutti quelli, soprattutto i giovani, che sono ancora in cerca di una occupazione per provare a mettere radici e magari riuscire a vivere finalmente la propria vita in maniera dignitosa.

Nuove Assunzioni supermercati Lidl

Le nuove assunzioni in supermercati Lidl riguarderanno la Sicilia dove a breve, nel mese di dicembre, aprirà un nuovissimo punto vendita Lidl. Più precisamente il nuovo discount verrà aperto proprio nel capoluogo, Palermo e per questo motivo Lidl ricerca tutto il personale. Il numero di dipendenti che verranno assunti sarà di 25 diviso per le varie mansioni necessarie ad avviare lo stabilimento. Molti sono già in lizza per quella che ritengono la possibilità della propria vita.

Non si tratterà di uno stabilimento qualsiasi, ma sarà uno dei più grandi supermercati del gruppo che inizierà la sua attività nel territorio siciliano. Rispettati anche i criteri green per la costruzione dell’imponente struttura per la quale, assicurano dall’entourage, sono stati utilizzati materiali compatibili con l’ambiente. E interventi significativi per andare in questa direzione si riscontrano anche per quel che riguarda l’efficientamento energetico della struttura con annesso recupero e bonifica dell’ambiente circostante, attraverso la costruzione di una zona verde attrezzata anche con spazi ricreativi. Venditori, cassieri e addetti agli scaffali e al riordino merci saranno certamente tra le figure professionali ricercate. Chi è interessato può andare sulla pagina dedicata del Gruppo dove troverà l’apposito form.

Lidl altre offerte di lavoro in Italia

Ma l’incantevole Sicilia con Palermo a fare da regina non è l’unico luogo che a breve potrà dare lavoro ai giovani di questa terra. Tra le altre offerte di lavoro in Italia targate Lidl spunta anche quella si apre con l’inaugurazione del nuovo supermercato a Castegnato borgo della Franciacorta e meta altrettanto ambita e desiderabile per quelli che vogliono cimentarsi con questa opportunità di lavoro. Anche in questo caso sono tante le posizioni lavorative ricercate e sarebbe il caso di tenere presente anche questa offerta

Tanti i posti di lavoro ancora da coprire. Per trovare il form di iscrizione non ci vorrà molto tempo. Anzi. Basterà andare sulla pagina internet ufficiale di Lidl Italia e cliccare nell'aposita sezione "Lavora con noi". A questo punto troverete il form valido per l’iscrizione che potrete provvedere a compilare. Poi vi resterà solo da aspettare con le dita incrociate. Ed un grande in bocca al lupo!!!