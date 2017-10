Juventus Lazio streaming su link, siti web, Rojadirecta per vedere gratis diretta live

Come vedere Juventus Lazio in streaming con i siti web. No Rojadirecta

Dopo aver pareggiato contro l’Atalanta ed aver perso la vetta della classifica a favore di un Napoli capace invece di fare sette su sette, la Juventus riprende il cammino in campionato ospitando nel fortino dell’Allianz Stadium, un cliente scomodissimo: la Lazio di Simone Inzaghi. Squadra capace già di dare il primo dispiacere alla Vecchia Signora quando si era ancora ad agosto e i bianconeri dovettero sfilare ancora una volta a testa bassa davanti alla Supercoppa Italiana che prendeva la via di Formello questa volta dopo aver arricchito la bacheca del Milan.

E squadra che sta recitando un ruolo da protagonista anche in questo primo scorcio di stagione. Se Allegri vuole provare subito a ristabilire le gerarchie della Serie A provando a togliere il primato solitario al Napoli, la strada quindi sarà quella stretta e irta di difficoltà, visto il valore dell’avversario, che porta alla vittoria. Certo anche il Napoli se la vedrà, tra l’altro in trasferta, con la Roma in un impegno che definire difficile è comunque eufemistico e non sarà facile per gli azzurri fare bottino pieno. Insomma il primo nodo cruciale della stagione scorre intorno alla direttiva Torino-Roma-Napoli.

Vedremo quello che succederà in una giornata di campionato che promette emozioni fin dal sabato. Juventus Lazio sarà l’interessantissimo aperitivo da gustare anche in streaming, legale e gratuito, attraverso una buona ricerca di link e siti web che offrono questa possibilità. Attenzione ai siti come Rojadirecta che, non rispettando questi criteri, potrebbero essere oscurati da un momento all’altro. Non l’ideale quindi per vedere gratis in diretta la sfida prescelta.

Streaming Juventus Lazio siti web emittenti fuori dai confini

Ed eccoci giunti, dopo la sosta delle nazionali che non ha di certo proiettato un’immagine positiva del momento attuale del calcio italiano fuori dai confini nazionali, all’ottava giornata di questo affascinante campionato. Almeno così sembra visto il protagonismo non si sa quanto duraturo del Napoli, la leggera crisi di identità della Juventus che sembra risentire ancora delle scorie della finale di Champions persa a Cardiff.

E poi ci sono Lazio e Roma che scalpitano e l’Inter del mago Spalletti che per adesso vince senza incantare ma che ha una rosa molto competitiva. Insomma sembra scongiurato il solito copione di una Juventus a fare la lepre e le altre provare a limitare i danni visto che la rincorsa veniva subito giudicata quasi impossibile.

Giornata che segna già al sabato i primi scontri diretti con il duello a distanza tra Juventus, impegnata contro la Lazio e Napoli, a Roma con i giallorossi di Di Francesco, saranno i due anticipi del sabato. Insomma si parte alla grande e si continuerà domenica con l’attesissimo derby della Madonnina tra Inter e Milan. Lo streaming di Juventus Lazio potrebbe essere ricercato attraverso i siti web delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali come per esempio:

Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije.

Premium e Sky per streaming Juventus Lazio

Anche le pay per view ufficiali, Premium e Sky offrono la possibilità di vedere in streaming Juventus e Lazio. Certo non sarà così immediata come le altre soluzioni. Conditio sine qua non, infatti, sarà quella di avere l’abbonamento che consentirà di usufruire dell’apposita piattaforma streaming, Premium Play e Sky Go rispettivamente per vedere Juventus Lazio in streaming legale e senza costi aggiuntivi la sfida tra Juventus e Lazio. Anche Now Tv che rientra nella galassia Sky mette a disposizione offerte sempre interessanti per vedere le partite in streaming.

Juventus Lazio streaming con i portali dei bookmaker Rojadirecta

Infine Juventus Lazio in streaming anche in questo caso legale, si potrà ricercare anche attraverso i siti dei bookmaker. Alternativa preferita dagli amanti delle scommesse che già conoscono questi portali. Sono stati i primi ad evadere l’obbligo di iscriversi alla stessa piattaforma prescelta, ad aprire un conto online e a scommettere con una certa frequenza. Tre prerogative senza le quali risulterà impossibile vedere le partite in streaming.

Bisogna stare molto attenti nelle ricerche e provare a scegliere sempre siti legali. Non tutti rispettano in maniera sufficiente i criteri legali necessari a mandare le immagini. Ad esempio, il sito Rojadirecta viene oscurato puntualmente dall’autorità competente che di fatto sancisce l’impossibilità di vedere l’evento prescelto.