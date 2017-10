Juventus Lazio streaming per vedere anticipo live gratis diretta

In vista di Juventus Lazio Allegri potrebbe avere qualche problema a varare la solita formazione titolare. Anche perché il turno infrasettimanale di Champions non lascia spazio ad altre soluzioni

Juventus Lazio avrà il sapore amaro (per la Juventus) e dolce (per la Lazio) dell’amarcord. Che in questo caso sarebbe meglio chiamare rivincita. Negli occhi dei tanti supporters bianconeri presenti sulle tribune dell’Olimpico nella notte agostana di Supercoppa sarà certamente rimasto impresso il gol di Murgia che a tempo scaduto regalò proprio ai biancocelesti il primo trofeo della stagione. Lasciando ancora una volta a bocca asciutta la Vecchia Signora che dovette per la seconda volta consecutiva, anche se in una competizione molto meno prestigiosa, abbassare lo sguardo davanti al trofeo sfuggito in finale.

Accadde a Cardiff qualche mese prima nella finale di Champions persa contro il Real Madrid. Accadde a Roma circa due mesi più tardi contro la squadra di Simone Inzaghi. Che, dal canto suo vorrebbe dare nuovamente un dispiacere, questa volta nella tana dell’Allianz Stadium di Torino, al suo collega Max Allegri che nel frattempo sta provando anche a mettere pressione sulle spalle del Napoli con parole destinate, nelle sue intenzioni, ad infastidire il tecnico Maurizio Sarri. Sarà un turno interessantissimo questo della ripresa dopo la sosta per le nazionali. E lo si capisce dall’anticipo delle 18.00 tra Juventus e Lazio a cui seguirà Roma Napoli. Sfide dalle quali potrebbe uscire un assetto maggiormente definito nelle posizioni di vertice. Lo streaming, legale e sicuro, sarà la soluzione scelta da molti per vedere l’anticipo live gratis.

Juventus Lazio vedere partita streaming gratis

In vista di Juventus Lazio Allegri potrebbe avere qualche problema a varare la formazione titolare solita. Anche perché il turno infrasettimanale di Champions non lascia molto spazio ad altre soluzioni. La Juventus deve vincere per rimettere al sicuro una qualificazione che dopo la sconfitta di Barcellona avrebbe potuto complicarsi ma poi è stata puntellata con la vittoria sull’Olympiacos. Certo la Lazio non rappresenta la formazione migliore con la quale provare a fare esperimenti.

Ma il conte Max sa di dover fare di necessità virtù e se Mario Mandzukic potrebbe anche recuperare dalla botta alla caviglia rimediata nel match con la Finlandia ed essere regolarmente in campo, lo stesso discorso non vale per Andrea Barzagli che probabilmente non farà in tempo a recuperare dalle noie fisiche della gara contro la Macedonia. Rugani e Chiellini appaiono invece sicuri di indossare una maglia da titolare cosa che spingerebbe Benatia ad accomodarsi in panchina per poi subentrare, eventualmente. Sicuro assente sarà Pjanic.

Dall’altro lato Inzaghi non potrà certamente contare su Felipe Anderson. Juventus Lazio sarà una sfida che potrà iniziare a dire qualcosa di importante sul cammino che porta al trionfo. Per questo saranno in molti a vedere la partita. E lo streaming gratis e di buona qualità rappresenta l’alternativa scelta da un numero sempre più grande di appassionati.

Portali fuori dai confini per Juventus Lazio

Juventus Lazio si potrà vedere anche in streaming utilizzando i portali delle emittenti che operano fuori dai confini italiani. Si tratta di una delle diverse opzioni disponibili, tutte legali ovviamente, che offrono la possibilità di vedere in streaming la sfida che si desidera in maniera gratuita e con un pizzico di fortuna anche con immagini di buona qualità. Ecco qualche esempio:

Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands.

Streaming Juventus Lazio live

Lo streaming di Juventus Lazio, legale e anche di buona qualità, lo si può trovare semplicemente sfruttando le piattaforme streaming delle paytv che detengono praticamente il monopolio del calcio. Stiamo parlando di Sky e Premium che offrono il servizio streaming in maniera gratuita attraverso Sky Go e Mediaset Play. Piccolo particolare. Le immagini sono riservate in esclusiva a chi ha sottoscritto un abbonamento alla pay per view. Di recente è stata poi implementato il 4K.

Juventus Lazio streaming diretta gratis

Infine per vedere Juventus Lazio in streaming in maniera legale e possibilmente anche di buona qualità, eccoci arrivati alla possibilità offerta dai siti dei bookmaker. Una novità che si è ormai ben radicata soprattutto tra quelli che già frequentavano i portali delle scommesse.

Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere una linea di credito online aperta e puntare con frequenza. In ogni caso, soprattutto chi ama tentare con la fortuna e mettere alla prova le proprie abilità trova in questi portali una valida strada alternativa per vedere in streaming Juventus Lazio.