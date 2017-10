Come vedere Roma Napoli in streaming

Quello che una volta era il derby del sole tra due squadre gemellate e che rappresentavano il meglio che il calcio potesse presentare al di fuori del triangolo industriale Milano-Torino-Genova adesso è una importante partita di cartello. Anche se, purtroppo e nonostante i tentativi messi in campo per provare a superare l’astio tra due mondi che, anche dopo la tragedia della morte di Ciro Esposito nei concitati momenti prima della finale di Coppa Italia di ormai tre stagioni fa contro la Fiorentina, sembra proprio che quel clima di amicizia sia difficilmente riproponibile.

Al di la di queste considerazioni Roma Napoli è uno dei classici più attesi del campionato italiano di calcio. Due metropoli che in alcuni aspetti si assomigliano a confronto. Due capitali, anche se quella partenopea ne conserva solo la dignità culturale ed architettonica. Due stili di vivere la vita e il calcio. E quando il loro cammino si incontra lo spettacolo è assicurato. Preparatevi dunque alle scintille. Preparatevi a godervi Roma Napoli anche in streaming, quello legale e di buona qualità.

Roma Napoli streaming diretta legale

La Roma senza El Shaarawy e Strootman, ma con una grande voglia di stupire. Il Napoli al gran completo. Sarri non fa calcoli rispetto all’impegno successivo che potrebbe determinare le sorti degli azzurri nella competizione calcistica più prestigiosa: la Champions. E, d’altra parte non può nemmeno farne, tenendo conto del valore contro una squadra che ha dimostrato ormai di aver assimilato le geometrie di Di Francesco proponendosi certamente come formazione di vertice.

Per questo sarà bello assistere a una sfida tra due squadre che amano proporre calcio e non si accontentano solo del risultato in sé. Presto inizieranno dunque le ricerche dei tanti appassionati che decideranno di vedere Roma Napoli in streaming in diretta gratuita e pienamente legale.

Streaming Roma Napoli portali fuori dall’Italia

La sete di calcio spingerà molti dei tifosi che non hanno un abbonamento alla pay per view e che non potranno essere presenti sulle tribune dell’Olimpico a cercare il modo migliore per vedere in streaming, legale e gratuito, Roma Napoli. I siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia potrebbero rappresentare la soluzione ideale. Di certo è una delle alternative più gettonate da parte di chi conosce questa alternativa al punto di farne una vera e propria abitudine fissa.

Il Napoli ricomincia dal primato solitario in classifica ottenuto ormai due settimane orsono dopo un cammino a braccetto prima di Inter e Juve, poi della sola Juve e poi in solitaria. Potenza delle sette vittorie consecutive, record per il campionato italiano. Un ritmo che nessun’altra squadra, compresa la Juve, non ha saputo mantenere. Ma tutto questo appartiene ormai alla storia e bisogna dimenticare quanto fatto fino ad ora e pensare partita dopo partita. Sarri lo sta predicando da sempre e non potrà smettere di farlo proprio con la Roma.

Sfida di sicuro molto interessante che chi vorrà vedere in streaming, legale e sicuro, potrebbe ricercare attraverso queste opportunità: Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia, Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting, Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije, Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation, Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal, Svezia con l'emittente Modern Times Group, Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen, Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television.

Streaming Roma Napoli diretta gratis su smartphone, tablet e pc

Altra soluzione per vedere in streaming legale e sicuro Roma Napoli Cagliari, è quella di utilizzare l’alternativa per così dire più istituzionale. Cioè le possibilità messe a disposizione dalle pay per view, che anche quest’anno si sono assicurate i diritti della Serie A. Stiamo parlando delle possibilità offerte da Mediaset Premium e Sky che consentono attraverso le rispettive piattaforme streaming (Mediaset Play e Sky Go), ovviamente legale, di vedere lo streaming di Roma Napoli in diretta gratis su smartphone, tablet e pc.

A una sola condizione, aver sottoscritto l’abbonamento. anche se è possibile acquistare un singolo evento se si possiede il decoder. Altra possibilità a disposizione degli utenti italiani per vedere Roma Napoli in streaming, anche questa del tutto legale, è ricercare i siti dei bookmaker. In questo caso bisogna compiere alcune operazioni preliminari come l’iscrizione alla piattaforma in questione, l’apertura di un conto online e infine la frequenza nelle scommesse.

Resta in piedi anche l’ultima alternativa che sarebbe poi rivolgersi a Now Tv una piattaforma che rientra anch’essa nel grande e variegato universo Sky. Now Tv è interessante perché offre sempre nuove soluzioni, spesso in promozione, per vedere le sfide della Serie A anche in streaming. Per esempio si può vedere in maniera gratuita per quattordici giorni tutto quello che questa emittente propone. Per poi scegliere se abbonarsi oppure no.