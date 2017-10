Roma Napoli streaming senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

Roma Napoli sarà una sfida importante per il futuro delle due formazioni. Non tanto per questioni di classifica, ma per il morale e per la convinzione necessaria per rincorrere traguardi ambiziosi

La fiacca prevendita di questa vigilia tra Roma e Napoli può significare due sole cose. O che c’è una tale considerazione della forza del Napoli da scoraggiare addirittura l’acquisto del biglietto. Ipotesi francamente poco plausibile alla luce della grande rivalità tra le tifoserie dei due club che attendono ogni anno la sfida con la stessa pazienza di un uomo che non beve da diversi giorni davanti a una bottiglia piena di acqua fresca. E un Olimpico dove i tifosi partenopei non potranno mettere piede, almeno quelli che hanno la residenza in Campania (per gli altri ci sarà la possibilità di entrare) sarebbe l’ideale per stordire l’avversario con un tifo incessante.

Oppure attorno a questa Roma non si è creato ancora quel clima di fiducia totale e di entusiasmo che l’arrivo di un tecnico giovane e preparato come Di Francesco avrebbe meritato. Forse l’assenza di grandi colpi di mercato ha offuscato quello che è il vero valore di una rosa che si sta già scrollando di dosso alcune incertezze delle prime settimane e inizia a far paura. Questo lo sa bene Sarri che infatti, pur dovendo sostenere a metà settimana il delicatissimo match di Champions in casa del Manchester City di Guardiola e poi ospitare l’Inter al San Paolo, non potrà fare sconti a Di Francesco.

Che, ricordiamolo, nell’ultimo turno prima della sosta ha regolato a domicilio il Milan di Montella che doveva fare sfracelli e invece naviga a vista nel primo periodo di difficoltà giunto praticamente subito. Chi vuole vedere Roma Napoli in streaming, legale e gratuito, può usufruire di una delle diverse alternative proposte da questa modalità. Una soluzione che consente di vedere le partite anche senza il possesso di un abbonamento tv. Vediamo come è possibile, dunque, vedere le partite gratis.

Roma Napoli streaming senza abbonamento tv

Roma Napoli sarà forse la sfida più attesa di questa ottava giornata di campionato. Ma con una concorrenza così agguerrita, da un lato Juventus Lazio che sarà già stata giocata quando giallorossi e partenopei scenderanno in campo nel posticipo di sabato sera e il derby di Milano tra Inter e Milan. Proprio il fatto di dover giocare una partita che potrebbe già segnare il cammino delle due squadre, conoscendo già il risultato della Juventus potrebbe generare un ulteriore pressione sulle spalle degli azzurri.

Ma i partenopei quest’anno hanno dimostrato di aver acquisito una buona, almeno in buona parte, quell’aspetto per così dire troppo umorale che tanto è costato in termini di punteggi e risultati nelle scorse stagioni. C’è chi sceglierà le modalità più tradizionali e chi lo streaming, una soluzione che consente di vedere Roma Napoli anche a quelli che si trovano senza abbonamento alla tv.

Streaming Roma Napoli siti emittenti fuori dall’Italia

Di Francesco dovrebbe insistere su Florenzi e Bruno Peres, ma dovrà rinunciare ad El Shaarawy che non sarà abile ed arruolabile. A centrocampo l’assenza dell’olandese Strootman potrebbe essere decisiva per gli equilibri giallorossi. Dall’altro lato sarà Milik il grande assente. L’infortunio, a un anno esatto dall’analogo episodio della scorsa stagione, costringerà Sarri a reinventarsi diverse alternative per reggere le aspettative di quest’anno e arrivare a gennaio possibilmente ancora in lotta per il titolo.

Il tecnico azzurro non sembra intenzionato ad apportare cambi alla formazione tipo di questo avvio di stagione, nonostante le fatiche degli impegni con le Nazionali. Lo streaming della sfida tra Napoli e Roma, soluzione che è del tutto legale e sicura si potrà vedere scegliendo tra diverse opzioni. Una delle più apprezzate da un pubblico eterogeneo, sembra proprio quella dei siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Come per esempio:

Serbia con Radio-televizija Srbije; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Slovacchia con Slovenská Televízia; Svezia con Modern Times Group; Repubblica Ceca con Ceská Televize; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen.

Come vedere gratis Roma Napoli in streaming

Dei diversi modi per vedere Roma Napoli in streaming legale e gratis senza abbonamento quello garantito da Premium e Sky è quello più classico anche s, in questo caso, c’è bisogno dell’abbonamento alla paytv per ricevere le immagini dal proprio decoder. Sono in molti ad aver eletto lo streaming legale e sicuro come modalità che consente di vedere le sfide prescelte, come per esempio quella tra Roma e Napoli in streaming, legale, di buona qualità e gratis senza dover firmare per forza un contratto di abbonamento.

Si potrebbe scegliere uno dei siti di scommesse sportive che spesso rendono disponibile gratis lo streaming live delle partite ai propri utenti attivi, ovvero coloro che di tanto in tanto piazzano una scommessa sul loro sito. Oppure provare con Now Tv, emittente che rientra a pieno titolo nell’immensa galassia Sky e che offre la possibilità di vedere gratuitamente per quattordici giorni tutto il proprio palinsesto anche in streaming.