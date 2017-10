Roma Napoli streaming per vedere posticipo live gratis diretta

La Roma proverà a ribaltare le previsioni della vigilia che vedono il Napoli partire con qualche certezza in più. Non sarà facile per i giallorossi rinunciare a El Shaarawy e, forse, anche a Strootman

Non sarà uno spareggio per lo scudetto visto che siamo appena ad ottobre. Ma Roma Napoli potrà dare indicazioni molto importanti su quello che sarà il naturale prosieguo delle due formazioni verso gli obiettivi che sono molto ambiziosi. E lo sarà ancora di più se si pensa all’anticipo del sabato pomeriggio che metterà di fronte Juventus e Lazio in un doppio confronto che sancisce il primo snodo cruciale di questa stagione.

Che avrà un epilogo all’altezza domenica sera quando a San Siro l’Inter di Spalletti brutta e vincente fino a questo momento, incontrerà forse la delusione più grande almeno fino a questo punto del campionato: il Milan che non ha mantenuto le promesse della vigilia e a cui proprio le squadre capitoline hanno inferto due sconfitte molto pesanti che aggiunta a quella maturata nella Genova doriana, dimostrano come il progetto stenti a decollare.

Comunque il fine settimana sarà di quelli intensi. L’entusiasmo sta contagiando la tifoseria delle due squadre, soprattutto i tifosi del Napoli residenti in Campania che non potranno sedersi sulle tribune dell’Olimpico neppure questa volta. E saranno proprio loro i principali utilizzatori dello streaming legale attraverso una tra le diverse opportunità disponibili. Per vedere il posticipo del sabato sera gratis tra Roma e Napoli molti si orienteranno su questa alternativa.

Roma Napoli sarà dunque il posticipo che chiuderà la giornata di sabato. Una giornata intensa che metterà di fronte le tre squadre italiane impegnate in Champions. La Roma proverà a ribaltare le previsioni della vigilia che vedono il Napoli partire con qualche certezza in più. Non sarà facile per i giallorossi rinunciare a pedine come El Shaarawy e probabilmente anche a Strootman, ma Di Francesco ha dimostrato di saper far fronte alle emergenze. Sarri invece schiererà la rosa dei cosiddetti titolarissimi. Ovviamente in attacco non ci sarà molto da scegliere.

L’infortunio di Milik obbliga Mertens agli straordinari. Anche se il tecnico di Figline Valdarno sta già sperimentando alcune contromosse interessanti. Roma Napoli non può essere considerata una partita normale e non può esserlo. Lo sanno anche quelli che, non avendo acquistato né biglietto, né abbonamento, seguirà con lo streaming, ovviamente quello legale e gratuito, l’anticipo dell’ora di pranzo tra Roma e Napoli. Una modalità legale ed apprezzata da chi vuole vedere live gratis l’evento in questione ma non ha sottoscritto l’abbonamento alla pay per view. Scelta che non preclude la possibilità di vedere la diretta con una delle diverse possibilità che offre lo streaming.

Roma Napoli, dunque, si potrà vedere in streaming anche utilizzando i portali delle emittenti che operano fuori dai confini italiani. Si tratta di una delle tante opzioni, tutte legali ovviamente, che offrono la possibilità di vedere in streaming la sfida. E molti si orienteranno proprio sulla ricerca delle emittenti che operano fuori dai confini italiani per vedere questa sfida che nasconde più insidie di quante se ne immaginano per gli azzurri. I più abili nelle ricerche sapranno già dove orientarsi. Per gli altri qualche suggerimento potrebbe essere utile:

Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize. Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands.

Lo streaming di Roma Napoli, legale e anche di buona qualità, lo si può trovare semplicemente sfruttando le piattaforme streaming delle paytv che detengono praticamente il monopolio del calcio. Stiamo parlando di Sky e Premium che offrono il servizio streaming in maniera gratuita attraverso Sky Go e Mediaset Play. Piccolo particolare. Le immagini sono riservate in esclusiva a chi ha sottoscritto un abbonamento alla pay per view. E da poco tempo a questa parte è possibile ricevere le immagini anche con la sbalorditiva tecnologia del 4K.

Scorrendo ancora la lista dei modi per vedere Roma Napoli in streaming in maniera legale e possibilmente anche di buona qualità, eccoci arrivati alla possibilità offerta dai siti dei bookmaker. I siti delle scommesse hanno fatto la loro apparizione ormai da qualche anno a questa parte. Più recente invece la possibilità di vedere, ovviamente sempre in maniera legale, in streaming le sfide della Serie A. Così accadrà anche per Roma Napoli.

Ma per riuscirci non bisognerà dimenticare di iscriversi alla piattaforma in questione e provare così subito l’ebrezza di questo mondo. Ma non basta iscriversi perché si deve dimostrare anche di aver aperto una linea di credito e di essere uno scommettitore abituale. Solo così le chance di vedere Roma Napoli in streaming cresceranno in misura decisiva.