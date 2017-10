Inter Milan streaming

La concretezza dimostrata dall'Inter di Spalletti fa stare tranquilli i tifosi nerazzurri. Cosa non vera per quelli rossoneri che hanno dovuto ingoiare due grossi rospi nelle ultime due giornate

La Milano sportiva è già immersa nel clima derby. Un appuntamento che per due volte all’anno, almeno, riempie l’agenda di una città altrimenti concentrata su lavoro, business e affari. E d’altra parte come potrebbe essere altrimenti per un simbolo dell’efficienza e della modernità che esporta nel mondo intero l’immagine migliore dell’Italia. Inter Milan è un appuntamento che arriva in un momento diametralmente opposto per i due volti di Milano.

Quello tinto di nero e di azzurro fino a questo momento non ha potuto stappare bottiglie di champagne fino a questo momento, anche se sei vittorie e in pareggio rappresentano comunque un bottino di tutto rispetto. È il modo, ancora un po’ farraginoso con cui l’Inter si esprime che fa storcere il naso agli esteti. Ma la concretezza dimostrata dalla squadra di Spalletti fino a questo punto fa stare tranquilli.

Cosa che non accade sull’altra sponda meneghina dove le ultime due sconfitte consecutive contro Sampdoria e Roma hanno minato alla base la fiducia di un gruppo che in estate pareva dover fare sfracelli. È vero, amalgamare un gruppo rifondato in maniera così profonda non è impresa facile. Ma Montella ne era consapevole e sta lavorando senza sosta per superare questo momento di difficoltà. Vediamo come si può vedere Inter Milan in streaming, legale e gratuito.

Inter Milan senza dubbio sarà la sfida più attesa della domenica di campionato. Vedere questa sfida in streaming sarà l’obiettivo di tanti tifosi che hanno ormai sposato questa modalità che consente di vedere in diretta gratis, e soprattutto in maniera legale, l’evento prescelto. Spalletti è deciso a confermare D'Ambrosio sull’out di destar con Skriniar e Miranda a formare la coppia di centrali. Vecino dovrebbe vincere il ballottaggio con Gagliardini per un posto accanto a Borja Valero nel centrocampo nerazzurra.

Il tecnico dei rossoneri, invece non potrà schierare Calhanoglu, squalificato e darà spazio dunque a Bonaventura che è pronto a fare ricredere il tecnico di Pomigliano D’Arco sulle sue ultime scelte. Stessa cosa per Suso che sarà probabilmente schierato al fianco di André Silva. Una sfida appassionante ed avvincente che il popolo dello streaming si accinge a vedere in diretta gratis e soprattutto con una modalità del tutto legale.

La ricerca del modo migliore per vedere in streaming Inter Milan potrebbe focalizzarsi sui siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia. Una delle alternative che sta mettendo tutti d’accordo per la qualità delle immagini che possono essere anche di buona qualità e per la possibilità di vedere gratis l’evento prescelto.

Questi sono alcuni siti che potrebbero tornarvi utile: Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia, Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting, Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize, Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation, Svezia con l'emittente Modern Times Group, Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen, Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television, Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije, Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal.

E, se quelle precedenti non vi sono bastate ecco un’altra opportunità per vedere Inter Milan con lo streaming legale e anche di buona qualità. Basta non essere superficiali nelle ricerche per evitare brutte sorprese che potrebbero penalizzare al punto da impedire di vedere le immagini della sfida prescelta, in questo caso proprio Inter Milan. Per esempio, tra le soluzioni legali, quella offerta dalle pay per view ufficiali, Premium e Sky rappresenta di certo quella che offre immagini di ottima qualità oltre alla telecronaca in italiano.

Lo streaming si può trovare sulle rispettive piattaforme Mediaset Play e Sky Go riservate però in esclusiva agli abbonati. Oppure a chi, possedendo gli appositi decoder, potrà anche acquistare il singolo evento. A Now TV, un’emittente per lo streaming che fa parte dell’immensa galassia targata Murdoch, oltre a proporre offerte nuove consente anche l’acquisto di un solo evento senza per questo richiedere la sottoscrizione di un contratto di abbonamento. Lo streaming è una soluzione che sta acquisendo sempre maggiore successo ed è pienamente legale tant’è che il numero di persone disposte a compiere le necessarie ricerche.

E l’offerta è davvero ampia e riguarda anche i device mobili e fissi. Con l'app Sky Go, scaricabile da tutti i dispositivi mobili o da Pc e Mac, le sfide si potranno vedere in streaming gratuitamente, ma sarà una possibilità offerta in esclusiva solo a chi ha sottoscritto un contratto con l'emittente satellitare. Di fatto è la stessa regola di Premium Play di Mediaset: semaforo verde alla visione on demand e in live streaming di Benevento Inter in streaming gratis e legale solo agli abbonati. Altra possibilità a disposizione degli utenti italiani è rappresentata dai siti dei bookmaker.