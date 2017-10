Forex: diventare trader e guadagnare. La verità

Circolano tantissime promozioni legate al Forex, alla possiilità di guadagnare, spesso lavorando da casa, o comunque, dedicando relativamente poco tempo e diventando un cosidetto trader del forex. Ma è davvero così?

Tra verità e miti

Il Forex non è altro che una piattaforma o meglio una serie di piattaforme che permettono di investire su valute, azioni, obbligazioni, materie prime indicando se il prezzo si alzerà o si abbasserà. Si può, ad esempio, investire su Google quando si trova a 1000 dollari (è un esempio) decidendo di scommettere sul suo ribasso e si guadagnerà man mano che il titolo scende. Mentre si può guadagnare in modo opposto socmmettendo che il titolo salga se poi effettivamente l'azione sale. Se il titolo non va nelle direzione da noi pronosticata si perde.

Il problema e nello stesso tempo il vantaggio è che se il titolo va nelle direzione indicata mettiamo per due dollari ci saràil cosidetto effetto leva, ovvero un guadagna non di due dollari, ma del moltiplicatore che abbiamo deciso e di quanto abbiamo investito. Si può guadagnare o perdere 10,15, 50 volte quei due dollari.

Il meccanismo non è altro che quello delle opzioni che si usano in finanza con le famose opzioni call quando sis commette sul rialzo e put quando si scommette sul ribasso.

Solo che in questo caso le piuattaforme appaiono molto semplici, basta cliccare o meglio fare un touch eprchè spesso si usa il cellulare e si compra e si vende anche partendo da poche decine di euro o anche meno cercando dis fruttare questo effetto leva.

Queta è la pura e semplice verità di coem funziona il Forex, con l'accortezza che il Forex non è un gioco e che è solo un mito quello di poter guadagnare cifre incredibili in maniera veloce e semplice

Cosa occorrre davvero

Come in tutte le cose finanziarie, occorre una grade preparazione. Studiare e studiare. Non si può scommettere se un titolo sale o scende così a naso. Una degli studi consigliati è quello dell'analisi tecnica ma con tutti i rischi come ben sanno i trader che lo fanno da anni. Bisogna studiare quando è il momento di entrare, quando di uscire attraverso delle figure che si formano sui grafici. E tutto questo può non bastare.

E poi bisogna sapere, sempre studiando, quando è il momento di uscire da una posizione oppure guadagnare.

La maggior parte di chi usa il Forex tanto per scommettere al rialzo o al ribasso senza una adeguata preparaazione per cui ci vogliono mesi, se non qualche anno di studio, con sempre tutti i rischi del caso, è destinata a perdere.

Lo si è già visto nel 2000 con altri strumenti chiamati covered warrant che funzionavano come il Forex. Tante, tantissime persona hanno perso molti soldi.

Dunque non è vero che il Forex di per sè è cattivo, è solo uno strumento. Il problema è come si vuol farlo passare, ovevro come un grande e semplice gioco a cui tutti possono partecipare. Nulla di più falso