Allergia al nichel: un terzo degli italiani ne soffre senza saperlo. Gravi rischi e rimedi

Allergia al nichel molto diffusa tra gli italiani: come si manifesta, prodotti che lo contengono e soluzioni per star meglio

Un terzo degli italiani sarebbe allergico al nichel, circa il 32%, e la maggior parte sono donne, ma pochi sanno di soffrirne: l'allergia al nichel è un fenomeno decisamente diffuso rispetto alle diagnosi che effettivamente si fanno.

Allergia al nichel: colpite soprattutto le donne

Le ultime notizie confermano che sono le donne le più colpite da allergie cutanee soprattutto per la presenza di nichel e altri metalli in essenze profumate (10-12%), cosmetici (5-8%) e coloranti. E se, secondo le stime, in Europa il 20% circa della popolazione è allergica al nichel, in Italia la percentuale sale al 32,1%, con un rapporto tra donne e uomini di 3 a 1. Stando a quanto spiegato da Susanna Voltolini, coordinatrice Dermatiti allergiche da contatto del progetto ‘Allergicamente’ promosso da Aaiito, l’Associazione allergologi e immunologi italiani ospedalieri e territoriali, al nichel si può diventare allergici a qualsiasi età, soprattutto durante la terza decade di vita.

Allergia al nichel: sintomi e rimedi

L’allergia al nichel si manifesta spesso con sintomi che possono essere individuati in:

mal di pancia; crampi; gonfiore addominale; disturbi della pelle, orticaria o prurito.

Nella maggior parte dei casi, infatti, l’allergia al nichel si manifesta solo a livello dermatologico (dermatite da contatto), ma può estendersi a interessare anche altri apparati, con sintomi legati soprattutto al consumo di alcuni alimenti particolarmente ricchi di nichel. Tra questi cibi ci sono:

ortaggi come asparagi, spinaci, pomodori e cavoli; farine integrali, avena, crusca e grano saraceno; legumi; alcuni frutti come pere, prugne, uva passa, fichi, albicocche, kiwi e ananas; frutta secca; cacao.

Per evitare, dunque, di incorrere nei disturbi che l’allergia da nichel provoca, previa analisi che ne diagnostichi effettivamente il disturbo, si potrebbero innanzitutto evitare i cibi appena elencati o se proprio da consumare che lo si faccia in piccole quantità, quindi attenzione alla scelta di prodotti cosmetici e profumi che si acquistano. Come da legge indicato, infatti, ogni prodotto deve essere corredato di apposita etichetta che ne riporti i componenti. Sarebbe bene, per chi fosse allergico al nichel, evitare l’acquisto di prodotti che lo contengono e che contengono magari tracce di altri metalli. Nei casi estremi, poi, c’è la possibilità anche di vaccinarsi.

Il vaccino per il nichel sarebbe il Trattamento Iposensibilizzante Orale- TIO Nichel, in capsule, da assumere per bocca a dosi crescenti, capace di desensibilizzare il paziente all’assunzione di nichel, migliorando sia la situazione dermatologica, sia gli eventuali problemi a livello gastrointestinale e permette, a lungo andare, una graduale re-introduzione degli alimenti con nichel. Questa cura, secondo quanto spiegato dagli esperti, dovrebbe durare complessivamente almeno tre anni e i risultati, sempre secondo gli esperti, sarebbero decisamente efficaci.