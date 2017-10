Italo-Frecciarossa: tratte e orari crescono così come prezzi biglietti sconti per un risparmio reale

Ci sono alcune cose da sapere prima di prenotare le corse per viaggiare sui treni. Il risparmio di spesa può essere rilevante e da non sottovalutare.

Aumentano le tratte, gli orari così come le promozioni e gli sconti sui biglietti per i treni Frecciarossa e Italo in un vera e propria sfida a 360 gradi che riguarda anche i servizi

Sarà perché si avvicina il periodo di fine anno, ma di moltiplicano le tratte ferroviarie di collegamento tra e città italiane. A oggi, si muovono 265 Frecce e 120 Intercity di Trenitalia. Senza considerare i già annunciati nuovi Pendolini di Italo. Cartina davanti agli occhi e calcolatrice alla mano, le corse di Ntv saranno 88 con 2 nuove direttrici tra Venezia e Torino e da Bologna a Bolzano e corse ogni 30 minuti nelle ore di punta sulla Milano-Roma. E non è tutto perché è ufficialmente partito da Bologna il road show di Trenitalia per far conoscere ai cittadini e ai pendolari i nuovi convogli della flotta regionale destinati, dal 2019, a rivoluzionare il trasporto locale.

Nuovi treni in arrivo

La prima regione dove arriveranno i nuovi treni pendolari è l'Emilia Romagna: si tratta complessivamente di 86 convogli di cui 39 doppio piano pensato per un'alta frequentazione, e 47 mono piano per una media frequentazione. A livello nazionale, le nuove flotte dei treni regionali, 300 Rock prodotti da Hitachi Rail Italy e 150 Pop prodotti da Alstom, compongono la maxi fornitura da 450 nuovi convogli della commessa da oltre 4 miliardi di euro complessivi. L'obiettivo è sostituire nei prossimi anni la metà della flotta regionale di tutta Italia. Il 20% è già stato sostituito negli ultimi 2 anni e di conseguenza si prospetta quella che diventerà una delle flotte più competitive d'Europa. Resta poi da scoprire se anche la qualità del servizio sarà uniforme su tutto il territorio italiano, con i ritardi ridotti al minimo e un livello di sicurezza percepito e reale che sia adeguato. I troppi casi di cronaca degli ultimi giorni non lasciano infatti molto sereni, anche per l'assenza di contro misure per contrastare i fenomeni delinquenziali.

Prezzi biglietti treni: come risparmiare

Risparmiare nell'acquisto dei biglietti per viaggiare in treno si può, anche con Italo-Frecciarossa. Ci sono infatti alcune regole di base che valgono per ogni comparto, incluso quello ferroviario. Si tratta della legge della domanda e dell'offerta per cui maggiore è la disponibilità di biglietti, minore è il prezzo richiesto. E all'opposto, maggiore è la richiesta e minori sono le offerte, le promozioni e gli sconti. In linea di massima, la disponibilità delle tariffe economiche diminuisce all'approssimarsi della data di viaggio. Ci sono infatti differenze legate al momento dell'acquisto del biglietto. Decidere di viaggiare nel fine settimana, nei ponti o nei periodi festivi o dei grandi spostamenti ha un costo più elevato. Meglio allora organizzarsi per tempo ovvero cercare di pianificare gli spostamenti con largo anticipo così da poter risparmiare nel prezzo di acquisto dei biglietti.

Attenzione anche al numero dei viaggiatori perché spostarsi in coppia può rivelarsi notevolmente più conveniente. E qui entra in gioco il variegato mondo delle offerte, nel quale non è sempre facile districarsi, ma la variabile tempestività è fondamentale. Con la stagione natalizia che si avvicina a grandi passi è ad esempio da mettere in conto qualche iniziativa ad hoc, a tempo limitato, per favorire la scelta del treno come mezzo per viaggiare. Sia nel caso di Trenitalia e sia di Ntv, sono poi previsti sconti in base all'età, generalmente riservati ai viaggiatori con meno di 26 anni o con più di 60 anni. Prima di procedere all'acquisto di biglietti è allora consigliabile verificare se si rientra in una di queste fasce. Soprattutto nel caso di spostamenti frequenti, il risparmio può essere di rilievo.