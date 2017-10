Chelsea Roma streaming su link, siti web, Rojadirecta per vedere live gratis diretta

Di Francesco recupererà El Shaarawy e Strootman ma non potrà contare su Manolas a causa dell'infortunio muscolare durante la sfida con il Napoli. Fazio è pronto per la partita decisiva con il Chelsea

Chelsea Roma live gratis diretta in streaming Champions League. No Rojadirecta

C’è grande attesa sulle sponde del Tevere per assistere a questa sfida inedita che si giocherà a Stamford Bridge e metterà di fronte il Chelsea di Antonio Conte e la Roma di Francesco, esordiente in questa competizione nelle vesti di allenatore. Una sfida che dirà molto sul cammino europeo delle due formazioni. Ma se i Blues, nonostante non stiano vivendo il loro miglior momento da quando Conte ha occupato la panchina, e le voci di un possibile divorzio a fine stagione si fanno sempre più insistenti, sono primi nel girone e potranno contare sulla spinta del loro pubblico che può essere davvero decisiva, la Roma sta costruendo tassello dopo tassello il mosaico di una qualificazione che avrebbe del miracoloso.

Fino a questo momento la tabella di marcia è stata rispettata. Pareggio interno contro l’Atletico Madrid, vittoria nella non proibitiva trasferta con il Qarabag, decisamente la squadra materasso del girone, e adesso la partita, con fischio di inizio mercoledì 18 ottobre a partire dalle 20.45, contro il Chelsea. Uscire indenni da Stamford Bridge sarebbe un’iniezione di fiducia enorme per una squadra che ha cambiato tanto e deve ancora trovare gli equilibri giusti. L’attesa spingerà tanti tifosi giallorossi che non potranno seguire la squadra a Londra a usufruire di una delle tante opzioni, legali, che lo streaming offre per vedere il match di mercoledì 18 ottobre. Sarò importante trovare i link e i siti web giusti per vedere live gratis questa sfida. Attenzione a quelli che non sono legali, come Rojadirecta che vengono oscurati dall’autorità competente.

Streaming Chelsea Roma Champions League fuori dai confini

Il cammino della Roma in Champions League arriva ad un punto di svolta e non poteva che essere così in un girone infernale più pericoloso di quelli descritti dal Sommo Poeta nel suo capolavoro. Chelsea ed Atletico Madrid rappresentano infatti due delle superpotenze principali a livello mondiale. Trovarsele nello stesso girone non deve essere stata una bella sorpresa.

Mercoledì sera i giallorossi di Di Francesco, dopo aver fermato in casa i colchoneros proveranno a fare la stessa cosa con i Blues sfidandoli sulle rive del Tamigi. Non sarà facile ma è l’unica strada che esiste per provare a coronare un sogno che si chiama ottavi di finale. Per questo tutti si attendono una grande prova da parte dei giallorossi che sperano, nonostante le assenze, di riuscire a riscattare la sconfitta di sabato sera con il Napoli dando una gioia enorme ai propri tifosi. Ecco alcuni suggerimenti per gli utenti italiani:

Vedere live gratis Chelsea Roma streaming italiano

Ma per vedere live gratis Chelsea Roma in streaming italiano, sempre legale e questa volta sicuramente di ottima qualità esiste una sola possibilità. Quella di ricorrere alla strada ufficiale rappresentata da Mediaset Premium che anche per quest’anno si è aggiudicata in esclusiva i diritti in Italia per le sfide della Champions League. Quindi sarà necessario acquistare l’intero pacchetto della Champions per poter approfittare anche dell’apposita piattaforma streaming Mediaset Play che manda le immagini anche in 4K. Una vera e propria rivoluzione nel campo delle immagini. Per avere questo diritto bisogna però aver acquistato l’intero pacchetto Champions o, se si possiede il decoder, si può decidere di acquistare anche il singolo evento.

Chelsea Roma streaming diretta siti dei bookmaker Rojadirecta

Quello che accomuna tutte le modalità che consentono di vedere anche le sfide della Champions con lo streaming sono le ricerche. Trovare il sito giusto, quello legale e sicuro, non è un’impresa sempre facile e ci vuole molta attenzione e pazienza quando si inizia a compiere queste operazioni. I siti come Rojadirecta, che vengono puntualmente oscurati proprio perché non rispettano i criteri legali, devono essere evitati. Mentre un’altra alternativa che sta riscuotendo sempre più successo, e si sta diffondendo soprattutto tra quelli che amano il mondo delle scommesse.

Si tratta infatti di vedere Chelsea Roma in streaming in diretta live utilizzando i siti dei bookmaker. Alternativa del tutto legale e molto apprezzata da chi già conosceva questi portali perché li utilizzava per scommettere sulle sfide. Se avete intenzione di utilizzare questa metodologia bisogna sapere che è necessario iscriversi al portale in questione, dotarsi di un conto aperto e dimostrare di essere giocatori attivi, cioè puntare con frequenza. Infine si può provare anche con Now Tv, emittente che rientra nell’universo Sky, ma si distingue per le offerte che mette in campo molto spesso. La piattaforma streaming mette a disposizione le partite anche della Champions e si può testare gratuitamente per quattordici giorni.