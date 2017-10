Streaming Juventus Sporting senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

Contro lo Sporting la Juventus deve ritrovare quella fame che sembra essersi assopita in campionato. Questo è quello che ha chiesto Massimiliano Allegri per restituire morale ed orgoglio al gruppo

Se il campionato ha restituito una Juventus più ‘umana’ sconfitta, per la prima volta all’Allianz Stadium dopo una striscia di 41 partite consecutive, la Champions può, anzi deve risvegliare quella determinazione che ha permesso a questo gruppo di aggiudicarsi coppe e scudetti nazionali in abbondanza e di disputare due finali di questa competizione così prestigiosa. Contro lo Sporting deve tornare insomma quella compagine famelica mai sazia di trionfi e vittorie. Questo è quello che ha chiesto Massimiliano Allegri per restituire subito morale ed orgoglio a un gruppo che, probabilmente, ancora si deve ritrovare. Le cessioni importanti, Bonucci su tutti, ma anche Dani Alves solo per fare qualche esempio, hanno lasciato il segno.

Alcuni dei senatori, le solide basi su cui si sono retti questi anni di successi prima con Conte e poi con Allegri in panca, stanno mostrando forse i primi segni del tempo che purtroppo non risparmia nemmeno i più grandi. Così, tra qualche sbavatura dei solitamente perfetti Buffon, Chiellini e Barzagli, un Higuain che quest’anno non sembra capace di ripetersi sugli straordinari standard a cui aveva abituato prima i tifosi del Napoli e poi quelli bianconeri e un Dybala che forse sta iniziando a soffrire paragoni ancora prematuri vista la sua giovanissima età, la sensazione da invincibile armata che questa società dimostrava, sembra essersi sbiadita. E allora sotto con il tifo per questa importantissima sfida europea. Lo streaming legale e gratuito di Juventus Sporting, la soluzione preferita da chi è senza abbonamento tv, offre diverse possibilità. Vediamo allora come vedere la partita gratis attraverso un viaggio nello streaming. Ovviamente quello legale e sicuro.

Juventus Sporting streaming Premium

Juventus Sporting è un crocevia molto importante per i bianconeri se vorranno sfruttare al massimo i due turni casalinghi consecutivi e per riassestare una qualificazione che, con la sconfitta a Barcellona poteva complicarsi. La vittoria con i greci dell’Olympiacos è servita ad agganciare proprio i portoghesi al secondo posto con tre punti in classifica. Ma la differenza reti condanna i bianconeri che quindi non hanno altra soluzione che battere lo Sporting e presentarsi così al girone di ritorno in una posizione più consona alle ambizioni di quella che è, ricordiamolo, comunque la squadra vicecampione d’Europa in carica.

Per vedere in streaming, legale e di buona qualità, la seconda giornata dell’edizione 2017/2018 della Champions League la soluzione classica, quella cioè che in qualche modo rappresenta la soluzione naturale per chi è dotato di abbonamento, è di sicuro quella offerta da Mediaset Premium che mette a disposizione, in esclusiva gratuita per i propri abbonati, anche l’apposita piattaforma streaming Premium Play. Quelli che sceglieranno questa alternativa, oltre che sul televisore munito di decoder, potranno vedere il match anche con la smart TV o l’Xbox. Smartphone e tablet rappresentano altri device che permettono anche una maggiore libertà di movimento. E usufruiranno anche della tecnologia del 4K che in pratica offre la sensazione di stare partecipando direttamente alla sfida.

Juventus Sporting streaming senza abbonamento tv siti

Se con Premium è necessario dunque avere l’abbonamento per vedere Juventus Sporting in streaming, il modo più utilizzato da quelli che sono senza l’abbonamento alla pay tv è certamente quello di cercae incessantemente sul web quei siti che consentono di vedere la sfida in streaming legale e gratuito. Tra questi quelli più gettonati continuano ad essere quelli delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Una possibilità legale e diffusa anche tra i meno giovani che hanno imparato a fare le ricerche appropriate in Rete. Per esempio questi sono solo alcuni dei siti che potrebbero mandare le immagini della sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Sporting.

Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Svezia con Modern Times Group; Repubblica Ceca con Ceská Televize; Serbia con Radio-televizija Srbije; Slovacchia con Slovenská Televízia; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands.

Come vedere Juventus Sporting siti bookmaker

Per chi non vuole assolutamente perdersi la sfida tra Juventus e Sporting può affidarsi all’alternativa disponibile grazie allo streaming. Si tratta sempre di soluzioni legali e sicure, che con un pizzico di fortuna nelle ricerche potrebbero anche regalarvi immagini di discreta qualità. Chi ha sottoscritto un abbonamento a Mediaset Premium, come abbiamo già visto, non avrà questi problemi e con un decoder funzionante potrà scegliere anche di acquistare un singolo evento senza la necessità quindi di acquistare un abbonamento.

Quelli che hanno deciso invece di fare senza abbonamento potrebbero provare con i siti dei bookmaker che spesso rendono disponibile gratis lo streaming live delle partite ai propri utenti attivi, ovvero coloro che, sono iscritti alla piattaforma e di tanto in tanto piazzano una scommessa sul loro sito. Oppure provare con Now Tv che offre anche la possibilità di vedere gratuitamente per quattordici giorni tutto il proprio palinsesto anche in streaming.