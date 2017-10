Chelsea Roma streaming live gratis diretta oggi su siti web, Rojadirecta, link mercoledì 18 Ottobre

Dopo la sconfitta con il Napoli per la Roma sarebbe importantissimo uscire indenne da Stamford Bridge nella sfida di Champions. Sarebbe l'unica strada per coltivare speranze di qualificazione concrete

Chelsea Roma è ormai alle porte. La sfida con i Blues di Antonio Conte sarà davvero impegnativa per i giallorossi di Di Francesco. Ma uscire indenni da Stamford Bridge sarebbe importantissimo per coltivare speranze di qualificazione molto più concrete. Chi vuole vedere in streaming live gratis la partita che si giocherà a Londra mercoledì 18 ottobre è pregato di iniziare le ricerche dei siti legali e sicuri. Non Rojadirecta quindi che, infatti, viene oscurato non permettendo di vedere la sfida. Per vedere Chelsea Roma in streaming legale e anche di buona qualità ci sono diverse opportunità. Ognuna in grado di soddisfare esigenze che possono essere anche le più disparate possibili. Vediamo di cosa si tratta

Chelsea Roma sarà l’ultima partita dell’andata del girone di qualificazione. Una sfida che per i giallorossi potrebbe significare davvero molto. Di Francesco, reduce dalla sconfitta interna con il Napoli di sabato sera, dovrà giocarsi le chance qualificazione con due corazzate del calcio europeo. Il buon pareggio interno conquistato all’esordio con l’Atletico Madrid deve trovare conferma nella difficile trasferta londinese. Fare punti contro il Chelsea di Antonio Conte darebbe certamente una grande iniezione di fiducia a tutto l’ambiente anche per provare quella che appare una mission davvero impossibile.

Lo streaming, quello legale, live e gratuito, sarà certamente tra le soluzioni più utilizzate per vedere questa sfida di Champions tra Chelsea e Roma con fischio di inizio fissato per le ore 20.45 di mercoledì 18 ottobre a Stamford Bridge. Lo streaming permette di rendersi autonomi da divano e salotto potendo seguire tutte le sfide anche della Champions sui propri dispositivi mobili, oppure su Pc e Mac. Basta avere una buona connessione ad internet. E poi via con la scelta della modalità che più si avvicina alle proprie esigenze.

Portali emittenti fuori dai confini per Chelsea Roma

I portali delle emittenti che operano fuori dai confini italiani saranno presi d’assalto dal popolo dello streaming che per essere sicuro di rivolgersi a portali pienamente legali, utilizzerà in massa questa opzione. D’altra parte la sfida di Champions League tra Chelsea e Roma alletterà molti palati che saranno disposti a tutto pur di non perdersi novanta minuti che si annunciano di rara intensità. Si tratta dell’opzione forse più semplice e diffusa, oltre che ovviamente legale e sicura, per vedere la sfida. E con un po’ di fortuna nelle ricerche anche con una buona qualità delle immagini.

Ecco qualche suggerimento: Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited, Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija, Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije, Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal, Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television, Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia, Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen, Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting, Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize.

Chelsea Roma mercoledì 18 ottobre streaming con Premium

Il Chelsea di Antonio Conte ospita a Stamford Bridge la Roma nella terza giornata dei gironi di qualificazione agli ottavi di Champions League, che si disputerà mercoledì 18 ottobre alle ore 20.45. Una sfida che per entrambe le formazioni vale molto. Vincendo i Blues farebbero un bel balzo in avanti verso la qualificazione, rendendo la vita quasi impossibile ai giallorossi se si tiene conto del probabile successo dell’Atletico Madrid nel confronto con il Qarabag. Pertanto Di Francesco sa benissimo che la qualificazione passa da Londra. Passa da una serata che dovrà essere perfetta.

E i tifosi giallorossi sono pronti a sostenere in ogni modo i propri beniamini. Molti scegliendo lo streaming attraverso la piattaforma streaming allestita da Mediaset Premium, per quest’anno ancora l’emittente che ha l’esclusiva per l’Italia delle partite di Champions. Vedere quindi Chelsea Roma in streaming grazie a Premium Play è certamente una soluzione legale e anche di ottima qualità visto che offre anche la tecnologia 4K. Ma vale solo per gli abbonati o per quelli che decidono, possedendo comunque un decoder, di acquistare il solo evento. Anche Chelsea Roma quindi si potrà vedere serenamente in streaming legale sui propri dispositivi mobili oltre che su Pc o Mac.

Chelsea Roma Champions League live streaming diretta Rojadirecta

Oppure, se niente di tutto questo vi ha convinto e siete senza un abbonamento alla pay tv potreste sempre dedicarvi all’ultima delle alternative, cioè quella offerta dai siti dei bookamker. Per guardare Chelsea Roma in streaming in maniera legale, c’è anche la possibilità offerta dai siti dei bookmaker. Una novità che si è ormai ben radicata soprattutto tra i più giovani e quelli che già frequentavano i portali dei bookmakers. Stare attenti però quando si fanno le ricerche online deve essere sempre la priorità. Scegliere i siti legali non è sempre facile. Si ci può imbattere infatti facilmente in portali come, per esempio Rojadirecta che non lo sono e per questi vengono oscurati puntualmente.