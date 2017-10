Chelsea Roma streaming

Le sconfitte possono fare bene a patto che non si ripetano. Ed è questo che bisogna pensare a Londra. Resistere agli assalti dei Blues potrebbe essere decisivo per la Roma in ottica qualificazione

Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Questo è il mantra che Di Francesco starà ripetendo al limite dell’ossessione ai suoi ragazzi quando manca ormai poco al fischio di inizio di Chelsea Roma, snodo decisivo per il futuro dei giallorossi nella competizione calcistica più prestigiosa al mondo. La sconfitta con il Napoli potrebbe aver minato l’entusiasmo di un gruppo che piano piano sta assorbendo il credo calcistico del tecnico abruzzese. Le sconfitte possono fare anche bene a patto che non arrivino in serie.

Ed è questo che bisogna evitare a Stamford Bridge. Riuscire a resistere agli assalti dei Blues potrebbe mettere le cose a posto dal punto di vista del morale, ma anche delle opportunità di raggiungere gli ottavi. Per vedere live gratis Chelsea Roma in streaming legale bisognerà armarsi di pazienza e ricercare sul web i siti giusti. Dove vedere Chelsea Roma dunque? Scopritelo leggendo l’articolo.

Chelsea Roma live gratis streaming siti emittenti

Tutto pronto dunque per la sfida che per la Roma potrebbe essere già decisiva per il cammino nella Champions League 2017/2018. Chelsea Roma potrebbe infatti dare la giusta carica ai giallorossi che se riuscissero a superare indenni lo scoglio di Stamford Bridge potrebbero davvero iniziare a sognare un passaggio del turno che nel momento del sorteggio dei gironi sembrava alquanto miracoloso. La squadra di Di Francesco si presenterà sulle sponde del Tamigi con la sconfitta in campionato subita dal Napoli sabato sera.

Una delusione che potrà essere cancellata solo con una grande prestazione. Di Francesco lo sa bene ed è per questo che ha chiesto ai suoi uomini di fare il possibile per conquistare punti preziosi con il Chelsea. Non solo in chiave qualificazione agli ottavi che pure resta un obiettivo della società giallorossa. Ma anche per dare morale e convinzione a una squadra che tra alti e bassi rischia di perdersi. Sono tantissimi i tifosi che seguiranno in streaming live gratis la sfida tra Chelsea e Roma.

Lo streaming, soluzione legale e sicura se si fa attenzione con le ricerche, è una delle soluzioni che sta riscuotendo un sempre maggiore consenso da parte non solo dei giovani che con queste nuove tecnologie vanno a nozze, ma anche dai più adulti che possono così vedere l’evento desiderato gratis e in maniera legale. Ecco qualche esempio di siti di emittenti che operano fuori dai confini italiani e potrebbero essere utili per raggiungere l’obiettivo:

Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Slovacchia con Slovenská Televízia; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Svezia con Modern Times Group; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Serbia con Radio-televizija Srbije; Repubblica Ceca con Ceská Televize.

Chelsea Roma streaming italiano Premium

Mediaset Premium rappresenta la strada per così dire ufficiale per chi vuole vedere Chelsea Roma con lo streaming. Una possibilità che, ovviamente oltre ad essere legale, consente di vedere la partita anche fuori da casa utilizzando i propri dispositivi mobili oltre che su Pc e Mac. In questo caso sarà però necessario acquistare l’intero pacchetto Champions, o anche il singolo evento a patto di essere in possesso del decoder del Biscione. Inoltre si potrà usufruire, nell’uno e nell’altro caso, anche della tecnologia 4K che permette di vedere immagini con una definizione spettacolare. Mediaset Play, la piattaforma streaming del Biscione, offre la possibilità di vedere la sfida in streaming, legale ovviamente, anche su smartphone e tablet, equipaggiati con sistema operativo Android, ma anche con iOS per iPhone e iPad, PC. Ma l'utilizzo è possibile anche su Mac, console da salotto Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast.

Dove vedere Chelsea Roma in streaming con siti dei bookmaker

Se ancora non siete soddisfatti da queste proposte resta ancora qualche altra cartuccia nella canna dello streaming, sempre legale, che vi attende. Se non sapete dove vedere Chelsea Roma e avete deciso di adottare una delle soluzioni messe a disposizione dallo streaming non potete fare altro che ricercare le piattaforme dei bookmaker. Questa è una modalità che da poco ha fatto breccia nel senso comune del popolo dello streaming. Una soluzione che invece, ed è semplice spiegarsi il perché, è stata in qualche modo scoperta ed utilizzata fin da subito da quelli che amano il mondo delle scommesse.

In questo caso sarà forse necessario iscriversi alla piattaforma prescelta ed aprire un conto online con il quale scommettere con frequenza. Un invito a nozze per chi ama le scommesse. Se nemmeno questa possibilità vi soddisfa allora non resta che Now Tv che, pur appartenendo alla galassia Sky offre soluzioni a volte davvero interessanti. Come la possibilità di usufruire gratuitamente dell’intero pacchetto streaming per valutarne la consistenza. E poi decidere se abbonarsi o acquistare un solo evento per volta. Oppure tornare ai vecchi e classici modi per vedere le sfide in streaming in maniera legale e sicura.