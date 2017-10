Streaming Chelsea Roma senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

La Roma per adesso ha rispettato in pieno l’ideale tabella di marcia impattando in casa con l’Atletico Madrid e battendo in trasferta il modesto Qarabag. Sarà fondamentale non perdere con il Chelsea

La sconfitta di sabato sera contro il Napoli non è stato certo il miglior viatico per preparare la partita valida per il terzo turno dei gironi di qualificazione di Champions League. Chelsea Roma è la partita forse più importante di questo particolare momento della stagione. Ottenere un buon risultato a Londra vorrebbe dire continuare la corsa agli ottavi di finale della Champions.

Impresa ardua quando hai come avversarie squadre del rango di Chelsea ed Atletico Madrid. Ma i giallorossi ci vogliono provare e fino a qui hanno rispettato l’ideale tabella di marcia. Impattando in casa contro l’Atletico Madrid e battendo in trasferta il modesto Qarabag. È facile capire come sia fondamentale reggere all’urto Blues nella sfida di mercoledì sera. Solo un risultato positivo potrà dare linfa vitale al cammino dei giallorossi. Per vedere in streaming legale e gratuito Chelsea Roma, che resta la soluzione preferita per chi è senza abbonamento tv, offre una vasta gamma di scelte. Come vedere la partita gratis allora? Attraverso le diverse modalità dello streaming, quello legale e sicuro, per esempio.

Chelsea Roma streaming Premium

Per vedere Chelsea Roma in streaming, legale e di buona qualità molti la soluzione classica. Si tratta cioè di quella offerta da Mediaset Premium, l’emittente che ha acquistato anche per quest’anno i diritti in esclusiva del torneo calcistico più prestigioso d’Europa. Grazie a Premium Play, infatti, la piattaforma streaming del biscione sarà possibile vedere Chelsea Roma in streaming, legale e gratuito. Naturalmente il discorso vale solo per quelli che hanno acquistato il pacchetto Champions, ma anche semplicemente il singolo evento.

Quelli che sceglieranno questa alternativa, oltre che sul televisore munito di decoder, potranno vedere il match anche con la smart TV o l’Xbox. Smartphone e tablet rappresentano altri device che permettono anche una maggiore libertà di movimento. E usufruiranno anche della tecnologia del 4K che in pratica offre la sensazione di stare partecipando direttamente alla sfida.

Chelsea Roma streaming con siti senza abbonamento tv

Di Francesco dovrà fare di necessità virtù contro il Chelsea. Purtroppo l’infermeria giallorossa che già tanti problemi ha provocato al tecnico abruzzese, non accenna a svuotarsi, ma al contrario ha accolto anche il difensore Manolas uscito anzitempo nella sfida di sabato sera a causa di noie muscolari e che non recupererà prima di un mese. Fazio proverà a non farlo rimpiangere. Da valutare invece la condizione di Strootman, altro assente eccellente con il Napoli ma che potrebbe farcela invece per la sfida di Stamford Bridge. Schick, Defrel ed El Shaarawy saranno invece ancora indisponibili. La squadra che scenderà in campo contro i Blues di Antonio Conte dovrebbe quindi essere la stessa che ha sfidato la compagine allenata da Sarri eccetto Manolas per ovvi motivi.

Anche il Chelsea però conta assenze importanti. Morata, Kanté e probabilmente anche Moses non saranno chiamati dal condottiero Conte per la spedizione contro i giallorossi. Sulla sinistra spazio quindi a Zappacosta, mentre in attacco ci sarà un ballottaggio tra Batshuayi e Pedro, con il primo che resta però favorito. Chi vorrà vedere Chelsea Roma in streaming, ovviamente legale, non ha l’abbonamento alla pay tv può avvalersi dei siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Una possibilità legale e diffusa anche tra i meno giovani che hanno imparato a fare le ricerche appropriate in Rete. Per esempio:

Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Repubblica Ceca con Ceská Televize; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Svezia con Modern Times Group; Slovacchia con Slovenská Televízia; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Serbia con Radio-televizija Srbije; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation.

Come vedere Chelsea Roma streaming siti bookmaker

Infine eccoci giunti al momento giusto per conoscere come vedere Chelsea Roma in streaming con i siti dei bookmaker. Anche questa, fuor da ogni dubbio, è una delle soluzioni legali e sicure, che con un pizzico di fortuna nelle ricerche possono anche regalare immagini di discreta qualità. Chi ha sottoscritto un abbonamento a Mediaset Premium, come abbiamo già visto, non avrà questi problemi Quelli che invece non avranno altra scelta stanno già iniziando con le ricerche dei siti dei bookmaker, l’ultima opzione in campo. Anche in questo caso si potrà vedere in streaming l’evento prescelto, ma comunque bisognerà prima iscriversi alla piattaforma prescelta ed aprire un conto online. La possibilità di vedere le immagini in streaming cresce con queste operazioni.

In caso contrario non si riuscirà, molto probabilmente, a centrare l’obiettivo. Chi proprio le vuole sapere tutte allora è il caso che si faccia avanti e inizi a seguire le offerte che Now Tv propone al suo pubblico potenziale. La piattaforma, che rientra a pieno titolo nella galassia di Sky, permette di vedere gratis per quattordici giorni l’intero pacchetto in programma. Ma è solo una delle tante offerte sfornate in maniera costante.