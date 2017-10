Aereo si scontra con drone in Canada: conseguenze incidente

Primo scontro in volo tra piccolo aereo e drone: dinamica dell’incidente e sanzioni previste per i conduttori di droni che non rispettano le regole

Sconto tra aereo e drone nei cieli del Canada ed è panico tra i passeggeri: è la prima volta che si verifica un incidente del genere e si tratta di un evento decisamente curioso e inaspettato ma che al giorno d’oggi potrebbe anche diventare comune, considerando che sempre più droni volano nei nostri cieli e soprattutto di ogni dimensione e portata tecnologica, tranquillamente in grado di tenere testa al volo di un piccolo velivolo, come quello coinvolto nell’incidente in Canada.

Scontro tra aereo e drone in Canada: la dinamica

Stando a quanto riportano le ultime notizie, un drone e un aereo bimotore ad elica della Skyjet con 6 passeggeri e 2 membri dell’equipaggio a bordo si sarebbe scontrati ad un'altezza di 450 metri quando il velivolo si trovava a 3km dall'areoporto Jean Lesage International del Quebec. Il Ministro dei Trasporti Marc Garneau ha confermato che l’incidente non ha provocato nessun danno importante alle persone coinvolte nello sconto che per quanto riguarda l’aereo è comunque riuscito ad atterrare tranquillamente in seguito all’impatto.

Lo stesso Ministro Garneau, dopo l'incidente, ci ha comunque tenuto a dichiarare che i conduttori di droni non devono mettere a rischio la sicurezza degli aeromobili con equipaggio e che chiunque violi i regolamenti può essere soggetto a multe fino a 25 mila dollari e/o al carcere.

Regole per voli drone in Canada: cosa prevedono

Come in ogni altro Paese dove volano i droni, anche il Canada ha delle regole base che devono essere seguite dai proprietari di droni. Stando a quanto recentemente stabilito, in Canada è previsto che i droni debbano mantenersi a circa 9 km da qualsiasi aeroporto o portaerei in cui gli aerei decollano e che chiunque mettesse in pericolo un aereo potrebbe essere soggetto a sanzioni pecuniarie fino a 25.000 dollari. Sarebbe bene, dunque, rispettare le regole previste, tanto per garantire sicurezza vi tutti in volo quanto per evitare di incorrere in multe decisamente salate.