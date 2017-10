Blocco traffico Torino, Milano, Mantova, Brescia, mercoledì e giovedì. Auto, orari e strade 18-19 Ottobre 2017

Inquinamento alle stelle e scattano i nuovi blocchi del traffico nelle principali città italiane dove i livelli di polveri sottili hanno superato la soglia annuale consentita. Nelle città l’aria è irrespirabile, colpa anche della prolungata mancanza di piogge. Il blocco del traffico è già scattato da lunedì in alcune città e si protrarrà per qualche giorno e in altre il blocco del traffico scatterà da domani, mercoledì 18 ottobre e giovedì 19, da Milano a Torino, passando per Brescia, Mantova, Bergamo, Cremona, Lodi.

Blocco del traffico a Milano: orari

A Milano si fermano dalle 8:30 alle 18:30 i veicoli Euro 3 e 4 diesel, sia privati che commerciali, mentre per quanto riguarda l’Area C, nella zona compresa nella Cerchia dei bastioni, sarà vietato in modo permanente l’accesso in centro a tutti veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 ed Euro 4 senza filtro anti particolato. La circolazione nel capoluogo lombardo dovrebbe tornare regolare solo dopo che le centraline Arpa avranno certificato livelli diPm10 inferiori ai 50 microgrammi per metrocubo per due giorni di fila, obiettivo che, secondo le ultime notizie, sembra al momento decisamente ancora lontano: nella provincia milanese, infatti, i livelli medi di questi ultimi giorni si sono attestati a 58,9 mg/mc, mentre per quanto riguarda il capoluogo le zone che maggiormente sforano i livelli di guardia sono Verziere (88 mg/mc), via Pascal (82 mg/mc) e via Senato (82 mg/mc). Il blocco del traffico non interessa solo la città di Milano ma anche paesi limitrofi come Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Rho, Paderno Dugnano, Abbiategrasso, tra gli altri.

Blocco del traffico a Torino: orari

Anche a Torino, dopo lo sforamento del limite di 50 micron grammi al metro cubo di Pm10, con punte di 80 e 82 nei giorni 15 e 16 ottobre, da mercoledì 18 ottobre e fino all'adozione di ulteriori nuovi provvedimenti le autovetture private ad alimentazione diesel con classe emissiva inferiore e uguale ad Euro4 dovranno fermarsi dalle 8 alle 19 tutti i giorni, giorni festivi compresi. Confermato il blocco della circolazione dei mezzi commerciali ad alimentazione diesel fino alla classe euro 4, con orario diverso, dalle 8:30 alle 14 e dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 8:30 alle 15 e dalle 17 alle 19 il sabato e nei giorni festivi.

Blocco del traffico a Mantova: orari

Blocco del traffico a Mantova da martedì 17: si fermano dalle 8:30 alle 18:30 le auto diesel fino ad Euro 4 compreso e dalle 8:30 alle 12:30 dei veicoli commerciali Euro 3 diesel. Si tratta di divieti che si aggiungono a quelli previsti dalla legge regionale lombarda, in vigore dal primo ottobre, che prevedono blocco del traffico dalle 7.30 alle 19.30 per le vetture, i camion e i furgoni Euro 0 a benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel. Ferme anche le auto a benzina Euro 0 e diesel Euro 1 e 2, oltre ai veicoli commerciali diesel Euro 1 e 2, le moto e i ciclomotori a due tempi Euro 1 e 2.

Blocco del traffico a Brescia: orari

Blocco del traffico da martedì 17 ottobre anche a Brescia: le Euro 0 a benzina e le diesel Euro 0, 1, 2 non possono circolare dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30; dalle 8:30 alle 18:30 fermi anche i diesel Euro 3 e 4 di privati cittadini e dalle 8:30 alle 12:30 i diesel Euro 3 commerciali. Tutti i veicoli dovranno poi sostare con il motore spento.