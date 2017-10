Dieta per chi mangia fuori: come riuscire a dimagrire ugualmente

Cosa mangiare anche quando si pranza fuori casa per dimagrire ugualmente: consigli per piatti da preparare o scegliere al ristorante

Spesso si mangia fuori casa, soprattutto nella pausa pranzo durante la settimana, quando per motivi di orari non si può tornare a casa per prepararsi un buon pranzetto salutare, ma anche durante il week end quando tra cene del sabato sera e pranzi della domenica in compagnia si tende sempre un po’ ad esagerare. Non è detto, però, che mangiare fuori casa non possa permettere di seguire una dieta e perdere perso ugualmente. Basta semplicemente scegliere i giusti pranzi da cucinarsi a casa e portare in ufficio o quelli da consumare se si va al ristorante. E la scelta è molto ampia.

Dieta e cibi per dimagrire anche mangiando fuori casa

Se si decidesse di mangiare al ristorante o in mensa, il consiglio è quello di scegliere piatti semplici e poco conditi come una semplice pasta al pomodoro fresco se possibile o:

pasta con le verdure; pasta o riso condito con olio e parmigiano; carne bianca alla griglia; formaggi magri; verdura cotta come contorno, al vapore, in padella, alla griglia, lessata, o cruda.

E se non si riesce a rinunciare al dolce, meglio scegliere gelati, meglio artigianali se possibile, mai preconfezionati, o, meglio ancora, sorbetti, evitando dolci ricchi di crema o panna e imbevuti di liquore, o scegliendo quelli a base di frutta.

Per una pausa pranzo al bar, si possono anche scegliere piatti unici composti, come una porzione proteica di carne, pesce o legumi, con verdure e un panino piccolo, a cui aggiungere un frutto fresco; o le classiche insalatone, magari con pomodori, tonno, uovo o pollo alla piastra, o fatta con riso od orzo lessati e ortaggi. Si possono magiare a pranzo, fuori casa, anche panini e piadine, purchè non contengano insaccati, come prosciutti e salami, o alimenti ricchi di sale, causa di ipertensione, ritenzione e cellulite, e di grassi di tipo saturo. Via libera anche a focacce e pizze, da preferire, anch’esse, semplici, con pomodori e mozzarella, verdure grigliate, affettati magri.

Mangiare fuori e dimagrire: le idee della dieta detox per il pranzo

Chi trascorre fuori la pausa pranzo o capita mangi fuori potrebbe anche seguire il piano della dieta detox disintossicante, scegliendo come alimenti da ordinare o prepararsi da portare in ufficio riso, meglio se nero perché in grado di controllare gli stati infiammatori grazie al contenuto in fitonutrienti antiossidanti e ripulire le arterie dai depositi di grasso, condito con verdure, meglio se di stagione e bollite. O potrebbe preparare riso con succo e scorza di limone grattugiata, che stimola la digestione e disintossica, abbassando il livello degli acidi urici. O, ancora, l’ideale sarebbe preparare una ricca insalata di fagioli, lattuga e noci.

Insomma potrebbero essere tante le idee per un pranzo fuori casa che non sia eccessivo ma salutare ed equilibrato, che permetta anche di dimagrire, come propongono i dettami della dieta detox tra totale abolizione di carboidrati raffinati, come pasta, pane bianco, carne, formaggi, bevande gassate e zuccherati, e largo consumo di frutta e verdura, meglio se di stagione; ortaggi, come lattuga, rucola, scarola e cicoria, fagioli, noci, cereali integrali, proteine magre e probiotici.