Milan AEK Atene streaming live gratis diretta oggi su siti web, Rojadirecta, link giovedì 19 ottobre

Fermi tutti, è l’ora di Milan AEK. Giovedì 19 ottobre i rossoneri dovranno mettersi alle spalle un periodo decisamente negativo culminato con la sconfitta nel derby di domenica sera. Il gruppo è a terra e il compito di Montella sarà quello di ricostruire la convinzione di essere una squadra in grado di lottare per i traguardi più ambiziosi. Che potrebbero trasferirsi in campo europeo visto che in campionato il divario dalle prime sembra già troppo ampio per essere colmato.

E l’Europa per il momento è un vero e proprio Eldorado per i rossoneri che hanno racimolato solo vittorie e vogliono continuare a tenere questo passo. Giovedì 18 ottobre a San Siro bisognerà affrontare l’ostico AEK che occupa la seconda piazza del girone con la consapevolezza di avere un solo risultato a disposizione: la vittoria per mettere in ghiacciaia la qualificazione e provare a guardare al futuro con più serenità.

L’occasione per ipotecare il passaggio del turno ed approdare alla fase ad eliminazione diretta è ghiotta e non va sprecata. Chi non potrà essere allo stadio, né tantomeno è dotato di apposito decoder con abbonamento non ha che una speranza. Che si chiama streaming legale e che consente di vedere live gratis l’evento prescelto

Streaming Milan AEK Europa League siti fuori dai confini

La sfida di Europa League come lenitivo per curare le ferite del campionato? Non si sa se sia vero, ma in un certo qual modo Montella farebbe bene ad affrontare questa competizione con uno sguardo diverso. Se prima dei tre ko consecutivi, di cui l’ultimo nel derby della Madonnina contro l’Inter, l’Europa League poteva essere considerata quasi come una valvola di sfogo per dare a tutti l’opportunità di giocare e di entrare in sintonia con i compagni e con le idee del mister, adesso potrebbe diventare un’altra cosa.

Ben più importante. La porta, cioè, angusta e posizionata alla fine di una salita ripidissima, che porta dritti dritti a un Paradiso che porta un nome e cognome ben preciso: Champions League. Chi si aggiudica infatti la seconda competizione calcistica continentale acquisisce il diritto a calcare il palcoscenico più prestigioso.

Che poi è quello che desidera ardentemente la nuova proprietà. E che è alla base della faraonica costruzione messa in piedi in estate dal duo Fassone-Mirabelli. Un tempio slanciato con le fondamenta di argilla non sarebbe auspicabile da quelle parti. Vedere la partita sarà un obbligo per i tifosi rossoneri. Quelli che vedranno in streaming Milan AEK possono farlo seguendo alcuni consigli. Ecco una lista si siti che operano fuori dai confini italiani. La strada più accessibile per lo streaming legale e sicuro:

Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize.

Vedere live Milan AEK streaming italiano con Sky

Milan AEK, per questi motivi sicuramente potrebbe richiamare l’attenzione di moltissimi tifosi rossoneri. Non solo di quelli che andranno allo stadio. Saranno in tanti infatti a voler vedere live lo spettacolo offerto da Milan AEK, ma altrettanti preferiranno lo streaming. E chi non si accontenta e vuole anche la telecronaca in italiano può rivolgersi solo a Sky. ma in questo caso non si tratterà più di un’alternativa gratuita perché si dovrà decidere se acquistare l’intero pacchetto messo a disposizione dall’emittente di Murdoch oppure il singolo evento.

Sia per l’uno che per l’altro caso sarà necessario avere a disposizione l’apposito decoder. E usufruire dello streaming, legale e con la telecronaca in italiano, sarà possibile grazie alla piattaforma Sky Go di cui può essere scaricata direttamente sul dispositivo mobile anche l’applicazione. Questa modalità consente di vedere le partite anche sul proprio computer (Mac o Pc), oppure attraverso la smart TV, il decoder tradizionale, l’Xbox, la Chromecast e smart cam, smartphone e tablet per la diretta streaming dell’Europa League.

Milan AEK streaming diretta siti dei bookmaker Rojadirecta

Ma attenzione a una cosa. Fare le ricerche sul web per vedere Milan AEK in streaming rappresenta certamente la prima mossa che chi ha scelto questa possibilità dovrà fare. Durante le ricerche però sarà importante scegliere i siti legali tra i quali certamente non risulta Rojadirecta che infatti viene puntualmente oscurato dalle autorità competenti proprio per questo motivo.

Per vedere in streaming legale e sicuro la sfida tra Milan e AEK esiste l’opzione fornita dai siti dei bookmaker. Anche questa sarebbe una scelta che vi a restare nel campo della legalità. Prima però c’è bisogno di sapere che, spesso, è necessario iscriversi al portale in questione e dotarsi di un conto online aperto con l’obbligo di scommettere con una certa frequenza.